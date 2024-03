Moncloa espera que las elecciones vascas y catalanas impulsen al PSOE para las europeas: “Darán moral”

“Hacer de la necesidad virtud”. Esta máxima vuelve a imperar en el Palacio de La Moncloa y en la calle de Ferraz. El anticipo de las catalanas no estaba en la hoja de ruta. Y el 12 de mayo se suma a la cita del 21 de abril de las elecciones vascas. Es un parón en la legislatura, pero los altos dirigentes socialistas creen que estas dos batallas pueden servir ahora de revulsivo de cara a las elecciones europeas si logran unos buenos resultados.

“Nos darán moral”, como señala un miembro del Ejecutivo por parte del ala socialista. Estas citas llegan después de momentos complicados para el PSOE como fueron el batacazo en las gallegas, la dura negociación de la amnistía y la revelación del traumático caso Koldo. Estos episodios habían metido en una dinámica de dificultades a Pedro Sánchez, pero ahora el tablero vuelve a removerse por completo con el 12M y la aparición del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal.

El PSOE no esperaba las catalanas tan pronto y confiaba en la intención de Pere Aragonès de aguantar hasta el final de la legislatura autonómica en febrero del año que viene. Creían, además, que los comunes estaban echando un órdago pero que terminarían apoyando los presupuestos del Govern. No fue así. Y entre altos cargos del PSOE y de La Moncloa se extendió la sensación de que Yolanda Díaz no controla a los suyos y de que esto suponía un revés.

La primera decisión que se tomó por parte de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero fue paralizar los presupuestos. “Un ejercicio de realismo político”, sostienen en la parte socialista, donde no se comprende que ahora la vicepresidenta segunda critique la paralización de las cuentas. Voces del PSOE se preguntan en voz alta cómo se puede esperar que ERC vote en Madrid las cuentas públicas cuando han sido los comunes, que tienen hasta un ministro, Ernest Urtasun, los que han hecho caer al Ejecutivo catalán. No es el momento, comprenden en Ferraz.

Las cartas de la legislatura

La idea que transmiten en estos momentos en La Moncloa y en la sede del PSOE es que, a pesar de las catalanas y de descartar los presupuestos para este año, la legislatura va a ser estable. Su intención es hacer ya unas cuentas públicas para el año que viene, una vez se despeje este nuevo ciclo electoral. “Lo lógico ya es centrarse en los presupuestos de 2025”, como comentan en el círculo cercano de presidente. Incluso algunos dirigentes señalan que esta cita servirá para ver "las cartas" que hay para los próximos años.

“A Sánchez le viene mejor incluso que gane Illa que tener ahora presupuestos”, como relata un dirigente del PSOE. Además, las dos citas electorales pueden acabar, según vaticinan en el PSOE, con sendas entradas en los gobiernos. En el PSE-EE esperan crecer algo con respecto a hace cuatro años y ponen en valor que fueron la primera fuerza el pasado 23 de julio. Su objetivo es claro: reeditar un Ejecutivo de coalición junto al PNV. Las encuestas marcan esta opción como la más probable. Los dos partidos se han entendido bien y descartan cambiar de pareja por EH Bildu. Con otro componente de ánimo para el socialismo: esperan desquitarse y ver a un PP en Euskadi con porcentaje de voto casi testimonial.

Pero la madre de todas las batallas será la contienda catalana del 12 de mayo. En La Moncloa lo tienen claro: “Es el momento de Salvador Illa”. Los socialistas, a pesar del inesperado adelanto, tienen toda la maquinaria en marcha. De hecho, este fin de semana se desarrolla el congreso del PSC, que se ha convertido en la gran puesta de largo hacia las urnas.

Sánchez se volcará totalmente con el PSC

La sensación en Ferraz y en el PSC es que hay un cambio de ciclo total en Cataluña, como ya se vio con la victoria de los socialistas del 23 de julio, donde sacaron más diputados que todo el independentismo. Confían en que su hoja de ruta hacia el reencuentro, con los indultos y la amnistía, sea su principal carta de presentación. Una apuesta “transversal”, comentan fuentes del PSOE, donde remarcan que el crispado debate nacional sobre estos temas no se corresponde con el momento que vive la sociedad catalana.

La dirección del PSOE se va a volcar al máximo con las catalanas, empezando por el propio Pedro Sánchez. En la cúpula socialista prevén incluso más presencia del líder que en las pasadas elecciones gallegas y pondrán a disposición del PSC a todos los dirigentes y ministros que consideren que les pueden sumar. La confianza es total en Illa, un hombre de trato casi familiar con el presidente. “Ellos hablan directamente, se entienden”, como señala un dirigente.

El enfado de Sumar con el PSOE y las buenas perspectivas de los comunes

En Sumar creen que el adelanto electoral, a pesar de que se les achaca a ellos, está validado por el PSC y ERC al pensar que les viene bien y que para justificarlo se han agarrado al presupuesto. El choque de Díaz con el ala socialista ha sido evidente, pues a la vicepresidenta segunda no le ha sentado bien que de manera unilateral Maria Jesús Montero haya dejado caer los presupuestos para este año. En esta parte de la coalición creen que deberían haber seguido con las cuentas porque la gestión y las nuevas medidas servirían para afianzar al Ejecutivo.

La decisión de romper con los presupuestos catalanes fue autónoma de los comunes, aunque se informó a Díaz. Fuentes del espacio de Ada Colau remarcan que no podían pasar por el aro del Hard Rock y remarcan su vena ecologista ante un proyecto de casino. Pero señalan que se enfrentan a la cita con buenas perspectivas y que, incluso, en las encuestas se señala que están en su mejor momento de la legislatura. Su apuesta será clara: un Govern integrado con fuerzas netamente progresistas, descartando en todo momento que la ecuación pase por Junts. Los comunes, junto a Más Madrid, son el espacio más potente dentro de Sumar, por lo que si el resultado es bueno, servirá también para la propia Díaz de cara a las europeas, una cita donde competirá también contra Podemos. El partido sigue deshojando la margarita sobre la candidatura para Bruselas, con Elisabeth Duval y Eduardo Rubiño como principales aspirantes a encabezar la lista, según reveló infoLibre.