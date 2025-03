Moncloa prevé iniciar “cuanto antes” el aumento del gasto en Defensa y busca que sea cuestión de Estado

La noche del jueves cambió Europa. Bruselas movió ficha y los Estados miembros preparan un histórico rearme en Defensa ante el convulso mapa marcado por el acercamiento de Donald Trump al Kremlin con Ucrania como principal perjudicada y con la UE al borde del precipicio. Ante el movimiento tectónico, la Unión ha tomado una de las decisiones más trascendentales de su existencia (y que llevaba tiempo posponiendo).

Y en el Palacio de La Moncloa está la decisión firmemente tomada: hay que acelerar el objetivo de gasto en seguridad equivalente al 2% del PIB para 2029 pactado con los socios. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con la UE a agilizar esas partidas y fuentes gubernamentales remarcan que quieren arrancar esa subida “cuanto antes”.

El presidente del Gobierno ha convocado a los grupos parlamentarios el jueves y el viernes que viene en el Palacio de La Moncloa, teniendo en agenda como primera cita a Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular). En esas reuniones se informará a los líderes políticos sobre las conversaciones que ha tenido el Ejecutivo español con Bruselas y con Kiev de “manera discreta y privada”, trasladan desde el Gobierno.

Las citadas fuentes explican que no se trata de buscar un pacto de Estado o un gran acuerdo porque la decisión es firme y está tomada, ya que la política exterior es una competencia exclusiva del Ejecutivo. El presidente, añaden en La Moncloa, busca que el tema de la defensa sea tratado como una “cuestión de Estado” y que no se vea salpicado por la “olla a presión” del rifirrafe político diario del país. Asimismo, quiere escuchar atentamente a los diferentes líderes y portavoces.

Actualmente España tiene un gasto del 1,28% del PIB, situándose a la cola de los países miembros de la OTAN junto a Eslovenia y Luxemburgo (a la cabeza están Polonia, Estonia, Estados Unidos, Letonia y Grecia). Hasta el momento Sánchez defendía llegar a ese 2% en 2029, pero el jueves por la noche en Bruselas, tras la reunión extraordinaria convocada por los líderes europeos, respondió ante la pregunta de si se aceleraría esa subida: “La respuesta es sí”. El jefe del Ejecutivo reiteró que desde que llegó al poder el incremento en seguridad cada año ha sido del 10%: “Hemos sido un Gobierno comprometido desde el principio por el fortalecimiento de la defensa en nuestro país”.

España lleva tiempo trabajando en el seno de la OTAN y de la UE para que computen dentro del gasto en defensa cuestiones como la lucha contra el cambio climático y contra las catástrofes naturales, queriendo marcar un concepto de defensa “360 grados”. Asimismo, otra de las presiones del Gobierno es que una buena parte del gasto sea compartido por la UE (con la posibilidad de emitir incluso eurobonos), algo a lo que se ha abierto Ursula Von der Leyen.

Las vías para el incremento

El Gobierno no ha concretado aún ni cuánto ni en qué plazos se incrementará el gasto en Defensa. Además, ahora mismo no hay a la vista presupuestos generales del Estado (ni siquiera se está negociando la senda de déficit con el resto de grupos). Pero esto no impide que el Ejecutivo pueda materializar la subida, como sucedió el año pasado. Entonces, el Gobierno aplicó la fórmula de programas especiales de defensa con modificaciones del límite de gasto concedidas por el Ministerio de Hacienda al departamento que dirige Margarita Robles.

El incremento en el gasto de Defensa supone un choque del PSOE con la mayoría de socios de gobierno, empezando por Sumar, que forma parte de la coalición. Sobre esta situación llevan hablando las dos partes con la intención de blindar la coalición. Las dos partes convienen en aplicar la fórmula que ya se hizo en la anterior legislatura cuando estaba Unidas Podemos: sacar esas subidas del techo de gasto, para que el socio no tenga que votarlas en el Congreso, y aplicarlas después a través de esos programas especiales.

Movimiento Sumar se abre a este incremento de gasto pero bajo el paraguas europeo. Fuentes del partido de Yolanda Díaz indicaron este viernes: “Ante el nuevo contexto geopolítico abierto por la agresión militar de Putin en Ucrania y la victoria electoral de Donald Trump, Europa debe empezar a construir una defensa propia y autónoma, con capacidades defensivas y de disuasión, para garantizar la paz y la seguridad globales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas".

“En este sentido, celebramos que en el Consejo Europeo se haya abierto esa discusión fundamental que permita dar un salto a Europa en términos de autonomía estratégica. Movimiento Sumar considera que, en lugar de apostar por multiplicar los gastos nacionales, la prioridad debe ser el despliegue de una nueva financiación europea, fiscalizada democráticamente, que no haga recaer todo el esfuerzo inversor en los Estados Miembros, de forma fragmentada y sin coordinación, como quedó recogido en las conclusiones del Consejo”.

La oposición de IU y Podemos

Esta posición de Movimiento Sumar choca con la de IU, que forma parte del espacio y del Gobierno a través de Sira Rego. El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, rechazó frontalmente el plan de rearme europeo y consideró "ridículo" que la UE quiera enriquecer a las multinacionales de armas de Estados Unidos, que está amenazando a sus tradicionales socios, como Europa o Canadá, refiriéndose a la anunciada imposición de aranceles.

De los socios de investidura, Podemos ha sido el que se ha mostrado más duro contra los planes del Ejecutivo. Fuentes de la dirección del partido de Ione Belarra sostienen que la decisión de Sánchez de acelerar el incremento del gasto militar y el acuerdo alcanzado ayer para rearmar la Unión Europea son movimiento que “entierran la legislatura progresista: van a favorecer sólo a la industria armamentística y van a perjudicar al conjunto de la ciudadanía, ya que esos fondos se detraerán de partidas como la sanidad, la educación o las pensiones públicas”.

“Estamos ante un nuevo paso en una espiral bélica y armamentística que implica que, con la excusa de destinar más recursos a la guerra, se deterioran los servicios públicos, dañando el futuro de las próximas generaciones en nuestro país. Además, el Gobierno debe ser consciente de que estará cavando su propia tumba con el aumento del gasto militar, porque nadie le votó para eso. La propuesta de los partidos de la gran coalición de la guerra es un robo a la ciudadanía y una transferencia de rentas que enriquece a la industria militar, a la banca y a las empresas de gran distribución, mientras empobrece e inflige sufrimiento al resto de la sociedad”, argumentan en este partido.

Por todo ello, Podemos “se opone nuevamente a esta hoja de ruta y denuncia que Europa ya ha pasado de gastar 210.000 millones al año en armas en 2021 a 326.000 millones en la actualidad sin que ello haya implicado mayor seguridad para los europeos, lo que demuestra el fracaso de esta estrategia”, añaden las fuentes.

En las reuniones de la semana que viene hay mucha expectación por la que mantendrá Sánchez con Feijóo, quienes llevan sin reunirse a solas desde diciembre de 2023. El líder del Partido Popular declaró este viernes: "Estamos solicitando al actual presidente del Gobierno un informe detallado, previo y por escrito, que aporte un mínimo de luz de qué quiere hablar, de qué quiere hablar, cuáles son los recursos que va a disponer, qué apoyos cuenta para hacer la propuesta".