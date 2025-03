Rajoy dice en el Congreso que no existió la 'operación Cataluña' y niega que ordenara el espionaje a Podemos

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles en el Congreso que no ha habido ninguna operación Cataluña ni ninguna trama parapolicial, ni tampoco espionaje a dirigentes de Podemos, pero sí actuaciones y condenas de políticos catalanes que "vulneraron" la ley y la Constitución, según informa EFE.

Rajoy, que fue presidente entre 2011 y 2018, es uno de los protagonistas junto con su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de la décima sesión de comparecencias de la comisión parlamentaria sobre la supuesta existencia de una trama parapolicial creada bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes.

Antes de someterse a las preguntas de los diputados, Rajoy ha querido dejar claro "algunas consideraciones" iniciales, en las que ha reiterado que de lo que sí puede informar a los grupos es de las actuaciones que propiciaron la puesta en marcha en octubre de 2017 del artículo 155 de la Constitución tras la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña.

Rajoy se ha sometido en primer lugar a las preguntas de la diputada de Podemos Ione Belarra, que le ha reprochado las búsquedas ilegales, hasta 6.903, a dirigentes de su partido durante el Gobierno de Rajoy. "Qué buscaban y por qué, si piensa que España es una democracia?, le ha preguntado la parlamentaria.

"Soy una persona de derechas y de provincias, pero ante todo soy demócrata. Y como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. No tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer una inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida", le ha respondido Rajoy.

Y ha insistido en que no dio instrucciones para ese presunto espionaje, en que no sabía "ni una palabra" y en que "nunca" había tenido conocimientos de esos hechos, que, según ha recordado, ha desmentido la propia Policía y se incluyen en un sumario abierto, por lo que ha instado a esperar a la resolución judicial. "Creo más a la Policía que a su grupo parlamentario", ha enfatizado Rajoy, quien ha hecho gala de su habitual retranca e ironía, como cuando le ha dicho a Belarra que como presidente del Gobierno tenía cosas más importantes que hacer que espiar a Podemos, aunque los dirigentes de este partido "se creyeran muy importantes".

Durante el interrogatorio de Belarra, esta le ha reprochado los casos judiciales en los que ha sido condenado el PP, así como los más de 370.00 euros de "sobresueldo" que el expresidente del Gobierno recibió en "sobres". A esas acusaciones, Rajoy le ha respondido con casos que han salpicado recientemente a dirigentes de la izquierda como Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero.

"¿Cree que alguien se creerá que el ministro de Interior (Jorge Fernández Díaz) y su secretario de Estado (Francisco Martínez) encargaran un informe para desprestigiar a Pablo Iglesias (el llamado informe Pisa) sin que usted lo supiera?", le ha preguntado Belarra. Pregunta a la que Rajoy ha vuelto a responder: "Jamás he conocido el informe Pisa, ni es oficial ni va firmado por nadie".