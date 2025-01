Montero comienza su campaña en Jaén: "Ninguna comunidad tendrá más privilegios que otras"

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este sábado en Jaén, en su primer acto como precandidata a las primarias a la secretaría general del PSOE andaluz, que el Gobierno de España "no va a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otras", según informa EFE.

"Cataluña y el resto de España están en condiciones adecuadas de convivir y Andalucía siempre ha sido una tierra de convivencia. Nunca desde el Gobierno de España vamos a permitir que ninguna comunidad tenga más privilegios que otras porque somos el partido de la igualdad y la fraternidad", ha recalcado Montero en Jaén, la primera capital española que recupera el PSOE desde las pasadas municipales en una moción de censura, y el primer gobierno que pierden los populares de una capital andaluza.

En un encuentro con centenares de militantes en una abarrotada sede de la agrupación socialista de la capital jiennense, Montero no ha tardado en contestar al PP que la ha acusado de comprar la alcaldía de Jaén en una moción de censura que contó con el apoyo de los tres concejales de Jaén Merece Más.

“Hablan sin ningún tipo de escrúpulo de compra-ventas de las alcaldías, pero no se enteran: que no somos como ellos, que lo que hace el Gobierno es ocuparse de los municipios que tienen deudas muy importantes que lastran la capacidad de dar los servicios públicos y a lo que nos comprometemos es ayudar a esos ayuntamientos para que puedan levantar la cabeza”, ha subrayado Montero, negando que se haya comprometido a una condonación de la deuda municipal de Jaén.

Aunque sin concretar las medidas que se implantarán en Jaén, la ministra ha defendido que el objetivo es ayudar a los ayuntamientos en crisis como el de Jaén para que “puedan olvidarse de esas deudas que dejaron los malos gestores que estuvieron al frente de la alcaldía para que pueda seguir desarrollando un proyecto socialista para la ciudad de Jaén".

María Jesús Montero, que ha sido recibida por los líderes del PSOE provincial, Francisco Reyes, y también el flamante alcalde jiennense, Julio Millán, ha apostillado: "Cada vez que el PP ladra es porque cabalgamos, porque vamos a la victoria, y eso es lo que les molesta al PP”.

En su intervención, interrumpida en varias ocasiones por los aplausos, ha llamado en varias ocasiones a la movilización de la militancia porque “necesitamos una Andalucía fuerte, con ambición, que no se resigne, que no se conforme, que no esté permanentemente en el lamento y la confrontación, sino que se ponga las pilas para ser capaces de coger la senda de la modernización, de la convergencia, del progreso”.

Por eso, ha dado un paso adelante porque viene "a ganar las próximas elecciones autonómicas”, ha enfatizado en tono triunfalista Montero.

Por otro lado, ha criticado al PP y a los grupos de ultraderecha por no asistir a los actos conmemorativos de los cincuenta años de libertades en España tras la muerte del dictador Francisco Franco y ha censurado que, “el PP se borra, no se define respecto al periodo negro de la historia de España, y no ha querido sumarse al aniversario de la muerte del dictador porque la democracia empieza su camino con la muerte del dictador que se celebra ahora”.

De forma enérgica, ha manifestado que “hoy, cogiendo el testigo de lo que esos hombres y mujeres hicieron en este periodo están llamados, e interpelados en el siglo XXI a continuar esa senda de lucha, de repulsa contra el viento de la ultraderecha que está soplando fuerte en el resto del mundo”.

Según Montero, el PSOE “es el instrumento que va a permitir que no pasen" y les ha trasladado a los jóvenes que se van a celebrar durante todo el año estos actos “para que es sepan que no es neutro posicionarse ambiguamente respecto al militarismo y los regímenes autoritarios”.