Las mujeres solo suponen el 29,2% del empleo innovador en España

Las mujeres apenas suponen el 29,2% del empleo en materia de innovación en España, y su participación destaca sobre todo en ámbitos feminizados (textil, belleza o alimentación) y cae en sectores tecnológicos e industriales, según los datos del informe Mujeres e Innovación 2026.

El trabajo, que elabora anualmente el Ministerio de Ciencia desde el año 2020, ha sido presentado este jueves por la titular de este departamento, Diana Morant, quien ha destacado que “España avanza hacia un sistema de innovación más igualitario, aunque más despacio de lo que nos gustaría”.

La participación femenina se concentra mayoritariamente en universidades y organismos públicos de investigación, mientras que la masculina presenta una mayor presencia en el ámbito empresarial y en sectores STEM (de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas).

En cuanto a las empresas, la participación de las mujeres alcanza máximos en las de mayor tamaño, donde suponen un 31,3%, lo que sugiere que los entornos organizativos más estructurados favorecen la presencia de mujeres.

Por el contrario, en las empresas con sello PYME innovadora, solo el 15% de las personas representantes legales son mujeres.

En los consejos de administración del IBEX-35, la presencia de mujeres se aproxima al 40%, lo que supone un avance relevante, aunque las presidencias siguen estando prácticamente en manos masculinas.

Una situación similar se observa en las presidencias de las Cámaras de Comercio. En contraste, en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), de ámbito municipal, se registran niveles más cercanos a la paridad.

Por temas, el empleo femenino en innovación está ligado a actividades vinculadas al comercio, las finanzas y los seguros, mientras que su participación es más reducida en las ramas STEM y en los sectores intensivos en tecnología

El sector público, el que más avanza

España se mantiene entre el grupo de países europeos que tienen más mujeres inventoras, pero el porcentaje sigue siendo mucho menor que el de los hombres.

Las solicitudes de patentes presentadas por mujeres inventoras en España entre 2015 y 2024 muestra una tendencia de crecimiento moderado, pero sigue en el 27,8%.

En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por ejemplo, entre el 70% y el 80% de las solicitudes de patentes incluyen al menos a una mujer, y las solicitudes lideradas por una mujer han aumentado en los últimos años hasta alcanzar el 42,6%.

No obstante, el liderazgo de estos procesos presenta diferencias relevantes según áreas científicas, con una presencia alta en biomedicina y baja en tecnologías físicas, lo que refleja patrones de segregación disciplinar.

Luz verde a la nueva Ley de la Ciencia: "Crea más y mejores oportunidades a las personas que hacen ciencia" Ver más

En el entorno universitario, la participación femenina es elevada y al mismo nivel que los hombres en investigación competitiva, ligeramente superior en gestión, pero menor en transferencia tecnológica, tradicionalmente masculina.

En cuanto a la creación de empresas spin-off (que explotan comercialmente el conocimiento científico) en las universidades españolas, la participación femenina se sitúa en torno al 40%.

“El informe identifica desigualdades estructurales persistentes en el sistema de innovación español y, aunque se observan mejoras en casi todas las dimensiones analizadas, su ritmo de avance sigue siendo lento”, ha señalado la ministra. Morant ha hecho hincapié también en que la financiación pública en innovación muestra efectos positivos en materia de igualdad.