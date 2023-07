Néstor Rego (BNG): "Soy optimista, creo que no va a haber un Gobierno del PP y Vox"

El BNG se ha marcado en rojo este 23 de julio. Unas elecciones generales para las que se ha fijado un gran objetivo: tener grupo parlamentario propio. Néstor Rego, el único diputado del partido en el Congreso durante esta legislatura, lo ve posible y vuelve a encabezar la papeleta por la circunscripción de A Coruña.

Rego asevera que van a tener mejor resultado que el que vaticinan las encuestas y confiesa que estos comicios van a ser también el principio de la victoria en los próximos comicios gallegos en 2024, donde el BNG se ve en condiciones de que Ana Pontón se haga con la Xunta por delante de Alfonso Rueda, del PP y sucesor político de Alberto Núñez Feijóo.

Precisamente sobre el líder del PP Rego señala que no le extraña que “mienta” durante la campaña electoral y asegura que en Galicia ya están acostumbrados. Y advierte sobre su política reaccionaria y de recortes de derechos y servicios públicos. Pero cree que hay partido y asegura que su voto nunca servirá para aupar a Feijóo al Palacio de La Moncloa.

¿Cómo ha sido la campaña?

Ha sido muy intensa y tenemos muy buenas vibraciones. Todo indica que el BNG va a tener un muy buen resultado y va a aumentar su representación de forma importante. Estamos con el objetivo ambicioso de tener un grupo parlamentario gallego fuerte en el Congreso de los Diputados.

En las encuestas en Galicia es que la izquierda puede tener mayoría en votos, pero el PP vencería en escaños.

Las encuestas, especialmente en nuestro país, se equivocan. Además, tenemos el hábito de superarlas, como pasó en las generales hace cuatro años y en las últimas gallegas, cuando prácticamente duplicamos la previsión de los sondeos. En estas municipales fuimos la fuerza que más creció y conquistamos nuevas alcaldías como la de Santiago de Compostela. Estamos convencidos de que esto va a pasar en estas elecciones y que esto será el principio de la derrota del PP en nuestro país.

Feijóo no es ni moderado ni un buen gestor

¿Cómo ve el panorama a nivel nacional? ¿Está hecho ya un Gobierno del PP y Vox? ¿Tiene la izquierda posibilidades de conservar La Moncloa?

Soy optimista, creo que no va a haber un Gobierno del PP y Vox. Por lo menos, nosotros estamos trabajando para que eso no sea posible. Cada diputado y diputada que tenga el BNG se lo vamos a tocar al PP. Los estudios demoscópicos indican que estamos disputando varios parlamentarios con los populares. Si del BNG depende, Feijóo no va a estar en el Gobierno.

Creo que todavía hay partido. De lo que se trata es de movilizar el voto de todas las personas porque un Gobierno de la derecha y de la ultraderecha sería un gran retroceso en derechos y libertades públicas. Estamos convenciendo a la sociedad gallega de que el BNG es una fuerza que garantiza la defensa los intereses de Galicia y de las mayorías sociales y es un freno a la derecha y la ultraderecha.

¿Cómo ve a Feijóo y su mentira sobre las pensiones en la entrevista en TVE?

Sinceramente, para nosotros, no es ninguna novedad. Feijóo lleva toda su vida política mintiendo, lo conocemos perfectamente y hemos desmontado sus mentiras una y otra vez. No nos sorprende. Lo que sucede, por desgracia, es que durante mucho tiempo cierta progresía política y mediática madrileña se dedicó a reivindicarlo frente a Pablo Casado como un moderado y un buen gestor. No es una cosa ni la otra. es un señor muy de derechas y españolista.

Sólo gestionó para las empresas amigas del PP. Aquí hay una crisis industrial crónica ante la pasividad de sus gobiernos. Y en sus trece años en la Xunta, ha habido una inmigración de 370.000 personas, y la mitad son jóvenes de menos de 30 años. Se triplicó la deuda pública en ese periodo y no se construyó ni una sola residencia de mayores. Además, hubo un proceso de privatización de la sanidad.

Feijóo sigue intentando abrir el debate de que los otros partidos se abstengan si no quieren a Vox en el Gobierno, ¿estarían dispuestos a hacerlo poniendo condiciones?

No vamos a facilitar de ninguna forma un Gobierno del PP. Sabemos lo que representa la ultraderecha, pero también que el PP no necesita de ellos para implementar políticas reaccionarias y de retroceso social y de derechos de las mujeres y del colectivo LGTBi.

La mejor manera de que Abascal y Vox estén en el Gobierno es evitar que el PP y la ultraderecha sumen, por lo que hay que movilizar todo el voto que no los quiere ver en el Gobierno. Lo otro forma parte de la estrategia de Feijóo, pero es una trampa en la que no podemos caer. Vamos a intentar que los votos que no quieren al PP se concentren en el BNG como garantía de defensa del país y de freno a la derecha y la ultraderecha.