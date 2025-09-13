Los niños muertos de hambre en Gaza suben a los 145 debido al bloqueo israelí de suministros

14:33 h

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique en el Congreso los términos en los que España participará en una misión de la OTAN tras las invasiones, por parte de drones rusos, del espacio aéreo de Polonia, miembro de la Alianza.

Gamarra se ha referido a esta cuestión en una comparecencia en Logroño, donde ha asistido a un acto del PP con motivo de las próximas fiestas de la ciudad, de la que fue alcaldesa.

"España tiene que ser un país fiable y serio y con Pedro Sánchez no lo es", ha señalado la dirigente popular, quien cree que el presidente del Gobierno cumple con los compromisos con la OTAN "a regañadientes" y sabe que no tiene el respaldo de parte del Ejecutivo y de sus socios parlamentarios.

Ha criticado que las únicas explicaciones de Sánchez sobre la presencia de España en esa misión de la OTAN hayan sido un mensaje en una red social, donde "se despachó" con 50 palabras para decir que España formará parte de ese contingente que se llevará a cabo en el flanco este.