MINUTO A MINUTO
Los niños muertos de hambre en Gaza suben a los 145 debido al bloqueo israelí de suministros
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este sábado 13 de septiembre.
14:33 h
La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique en el Congreso los términos en los que España participará en una misión de la OTAN tras las invasiones, por parte de drones rusos, del espacio aéreo de Polonia, miembro de la Alianza.
Gamarra se ha referido a esta cuestión en una comparecencia en Logroño, donde ha asistido a un acto del PP con motivo de las próximas fiestas de la ciudad, de la que fue alcaldesa.
"España tiene que ser un país fiable y serio y con Pedro Sánchez no lo es", ha señalado la dirigente popular, quien cree que el presidente del Gobierno cumple con los compromisos con la OTAN "a regañadientes" y sabe que no tiene el respaldo de parte del Ejecutivo y de sus socios parlamentarios.
Ha criticado que las únicas explicaciones de Sánchez sobre la presencia de España en esa misión de la OTAN hayan sido un mensaje en una red social, donde "se despachó" con 50 palabras para decir que España formará parte de ese contingente que se llevará a cabo en el flanco este.
14:24 h
Polonia confirmó este sábado el comienzo de la nueva iniciativa militar 'Centinela oriental', anunciada el viernes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y destinada a reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos en la noche del martes al miércoles.
"La operación de la OTAN Centinela oriental, que defenderá, junto con nuestros aliados, la seguridad de Europa, ha comenzado", declaró el titular de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, citado en un mensaje de su ministerio publicado en X.
El ministro calificó de "impresionante" la actuación de las fuerzas aliadas en la noche del 9 al 10 de septiembre tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, y subrayó la "interoperabilidad, operatividad" y "excelente combinación de capacidades".
"Doy las gracias a todos los que participaron: a la Fuerzas Aérea del Reino de los Países Bajos, a nuestros aliados de Italia y la República Federal de Alemania, y a todos los que declararon su apoyo, encabezados por Estados Unidos, los países nórdicos y bálticos, toda Europa Occidental, Francia y Reino Unido. Gracias a todos los que están comprometidos con nuestra causa común", dijo.
14:17 h
El Ejército israelí derribó este sábado un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, de la ciudad de Gaza, tan solo una media hora después de que un portavoz castrense emitiese una orden de evacuación forzosa contra este inmueble y otras áreas próximas.
Según un comunicado castrense, que no aporta evidencias al respecto, este rascacielos era usado por Hamás para "ejecutar y perpetrar ataques". En vídeos desde Gaza se observa como el edifico es bombardeado y se derrumba levantado una gran polvareda blanca.
Una media hora antes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, había señalado en rojo este edificio en un mapa publicado en su cuenta de X, y advertido a los gazatíes que se alejen de él y se dirijan al sur del enclave.
Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.
13:52 h
La ONG Ecologistas en Acción ha convocado este sábado manifestaciones a lo largo del recorrido de la penúltima etapa de la Vuelta ciclista 2025 a su paso por varias localidades de la Sierra de Madrid, para denunciar el genocidio en Gaza y por los impactos contra la naturaleza que puede tener el ascenso a la Bola del Mundo.
En agosto pasado, Ecologistas en Acción (EA) remitió un escrito a Parques Nacionales, al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y a la Comunidad de Madrid solicitando la suspensión de la autorización o planificación de la etapa con ascenso al Alto de Guarramillas, una zona protegida.
Según un comunicado de la organización ecologista, tras las dos ascensiones anteriores (2010 y 2012), no debe haber una tercera por este sitio, pues "a 1.800 metros, el ecosistema de montaña es muy delicado y cualquier intervención humana produce un fuerte impacto (más aún si se trata de que participen miles de personas entre ciclistas y espectadores)".
EA sostiene que "no deberían realizarse competiciones deportivas masivas" en espacios naturales frágiles y emblemáticos como el alto de Las Guarramillas, cumbre característica por sus antenas y su repetidor de televisión (blanco y rojo con forma de cohete), popularmente conocida como “Bola del Mundo”.
13:16 h
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al "Gobierno PSOE-Sumar" de traicionar "el mandato" de las urnas, y le ha reprochado que apueste por el "rearme" con el gasto destinado a defensa en lugar de emprender políticas sociales que mejoren la vida de la gente.
"A este Gobierno no se le conoce una sola medida que haya mejorado en algo la vida de la gente. Ni la hay ni se la espera", ha aseverado Belarra este sábado tras la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de su partido ante un curso político que ha definido como "clave" para construir la "alternativa a un bipartidismo y a un Gobierno" que ha demostrado que no es la "solución".
En una dura intervención, la líder del partido morado ha cuestionado la "estrategia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "bajar los brazos sin llevar a cabo ni una sola política de izquierdas, apostando por el rearme", la "especulación con la vivienda" o "la complicidad con el genocidio", en referencia a Israel.
Frente a ello, Belarra ha reivindicado una "intervención radical" del precio de la vivienda, bajar los alquileres por ley un 40 %, prohibir que especuladores puedan comprar vivienda o expropiar inmuebles a fondos buitres para hacer un parque público de vivienda.
12:56 h
El Ejército israelí mató ayer viernes a al menos 47 gazatíes, entre ellos cinco que aguardaban el reparto de ayuda humanitaria, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad de Gaza publicado este sábado.
"En las últimas 24 horas, 47 mártires (muertos) y 205 nuevos heridos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza", detalla el comunicado, lo que aumenta a 64.800 el total de muertos desde octubre de 2023.
Esta cifra es conservadora dado que todavía hay numerosos cuerpos bajo las toneladas de escombros, y que en el total no están incluidas las muertes no violentas, como las más de 400 personas muertas de hambre y desnutrición.
En lo que va de sábado, al menos 18 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas a lo largo del enclave, sobre todo contra la ciudad de Gaza y el campamento de Shati, según el recuento en las morgues de diferentes hospitales.
12:52 h
La organización de la Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación".
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dice un comunicado de la Vuelta.
La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A6", según fuentes de la Vuelta.
Hoy se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.
12:17 h
El Ejército israelí dijo este sábado que más de 250.000 gazatíes ya han abandonado la ciudad de Gaza rumbo al sur del enclave ante los bombardeos israelíes y las órdenes de traslado forzoso y la amenaza de una invasión terrestre.
"Residentes de Gaza, según estimaciones de las Fuerzas de Defensa (de Israel), más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza se han mudado de la ciudad por su propia seguridad", aseguró en X el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee.
EFE no ha podido corroborar la estimación del Ejército, pero de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 14 de agosto han registrado más de 122.385 desplazamientos en la ciudad de Gaza, el 60 % (más de 73.500 movimientos) del norte al sur de la Franja de Gaza.
12:15 h
Un día después de que el consejo de administración del Banco Sabadell rechazara la opa hostil del BBVA, el presidente de este banco, Carlos Torres, ha criticado la decisión y ha advertido de que, si la operación no va adelante, "la cotización del Sabadell sufrirá una caída relevante en Bolsa".
En una entrevista con El Mundo, el presidente del BBVA ha subrayado que su oferta supone la "valoración más atractiva que Banco Sabadell ha tenido en más de diez años y con una prima mejor que las operaciones recientes en Europa" y ha pedido a los accionistas que se pregunten "si esta valoración se puede alcanzar siguiendo en solitario" y "dónde estaría el precio de Banco Sabadell si la oferta no sale adelante".
El consejo de administración del Banco Sabadell rechazó este viernes por unanimidad la opa hostil del BBVA, por considerar que la oferta resulta "insuficiente" e "infravalora muy significativamente" al banco catalán, con lo que recomienda a sus accionistas no aceptar el canje ofrecido.
12:12 h
El total de niños muertos debido a la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza alcanzó 145 tras el fallecimiento el viernes de dos menores como consecuencia del bloqueo israelí a la entrada masiva de alimento y ayuda humanitaria, informó este sábado el Ministerio de Sanidad,
En total, ayer se registraron en los hospitales gazatíes siete muertes por esta causa, entre ellas las de cinco de adultos, con los que ya suma 275 el número de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica de Israel tras los ataques letales de Hamás en octubre de 2023, que costó la vida a 1.200 israelíes.
Entre los muertos hay bebés de tan solo días de edad, otros que tenían meses de vida, pero también niños pequeños y ancianos. A veces, según médicos en la Franja, son las propias madres las que padecen malnutrición y no pueden dar de mamar a sus recién nacidos.
Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas el pasado 22 de agosto, se han registrado 142 muertes, entre ellas 30 niños.