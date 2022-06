Oltra descarta dimitir tras su imputación: "Es una postura ética, estética y política"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad del Govern de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra, ha descartado dimitir tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, recalcando que "es una postura ética, estética y política" y no una personal. "Soy coherente y lo seguiré siendo", ha aseverado.

Oltra se ha pronunciado por primera vez sobre su imputación, que se dio a conocer este jueves, en su comparecencia semanal tras el pleno de gobierno, en medio de una gran expectación y tras anunciar como habitualmente los acuerdos aprobados por el Consell, informó Europa Press.

Durante la rueda de prensa ha asegurado que no ha hablado de su imputación con el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), y ha rechazado que este caso sea equiparable a las exigencias que ella hacía al PPCV y al expresident Francisco Camps en su etapa en la oposición antes de 2015: "Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa".

Mónica Oltra, también coportavoz de Compromís, está imputada por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y citada a declarar el próximo 6 de julio. El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia remitió las actuaciones en abril al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a ella, ante su condición de aforada.

Compromís advierte que si Puig cesa a Oltra "unilateralmente" supondría una "ruptura" del proyecto del Botànic

La coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha afirmado este viernes que no cree que Puig vaya a cesar a Oltra, pero que "si eso pasa en contra de a coalición, evidentemente supondría una ruptura" del proyecto del Botànic y de la confianza entre los socios del gobierno valenciano.

Así lo ha manifestado Micó en el programa Les notícies del matí de À Punt. Preguntada por una posible destitución de Oltra por parte del president, Micó ha señalado que cree que "eso no va a pasar" porque "no ha pasado nunca" en el Botànic, y ha defendido que el valenciano es un gobierno de coalición en el que las decisiones se deben tomar "de forma colectiva", por lo que "una decisión de esta magnitud debería ser acordada colectivamente también" y "el presidente no puede tomar unilateralmente esta decisión".

En ese sentido, ha recalcado que "si no hay un acuerdo del gobierno, de los partidos, para que eso pase, no debería pasar, y si eso pasa en contra de la voluntad de la coalición, supondría una ruptura". "Las decisiones unilaterales no consensuadas dentro de la coalición que conformamos desde hace 8 años siempre comportan una ruptura de la confianza de esta coalición", ha insistido.