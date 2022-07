El Orgullo recorrerá Madrid con 40 carrozas, varias ministras y la reivindicación de la Ley trans

La manifestación del Orgullo 2022 recorrerá este sábado 9 de julio las calles del centro de Madrid bajo el lema Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia. El desfile, al que se espera la asistencia de cerca de un millón de personas, recuperará el formato rodado, con 40 carrozas, y se celebrará sin restricciones tras dos años de pandemia. Además, está prevista la asistencia de varias ministras del Gobierno, como Irene Montero, Ione Belarra o Diana Morant, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los organizadores, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y COGAM, colectivo LGTBI+ de Madrid, han anunciado este viernes que la cabecera de la contará "íntegramente" con la participación de activistas LGTBI+. Este año, las principales reivindicaciones serán la necesidad de mejorar y aprobar el actual Proyecto de Ley Trans y LGTBI y de impulsar el Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio, ha recogido Europa Press.

La marcha saldrá en torno a las 19:00 horas de la Plaza Carlos V, en Atocha. En primer lugar, irá la manifestación reivindicativa con dos pancartas de cabecera, una con el lema de la manifestación y otra con la reivindicación de un Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio. Asimismo, la bandera trans que recorrió España exigiendo los derechos trans, será un elemento clave de la manifestación.

A continuación, saldrá el desfile de 40 carrozas de diferentes colectivos, partidos políticos y empresas, en un tono más festivo. La marcha terminará en la plaza de Colón con la lectura del manifiesto. En total, participarán cerca de 100 entidades y más de 1.000 voluntarios.

Tras la primera pancarta marcharán activistas LGTBI+ que trabajan en diversos ámbitos, como la discapacidad, la realidad gitana, la migrante y el feminismo. Entre ellas, se encuentran: Uge Sangil, Mané Fernández, Carmen García de Merlo, Violeta Assiego, Ángeles Blanco, Carmen G. Hernández, Sandra Carmona, Juan Carlos Durán, Juan Carlos Alonso, Carla Antonelli, José Luis Lafuente, Sisi Cáceres, Isidro Rodríguez, Taira Maturana, Desirée Chacón y Toni Poveda.

También formarán parte de la cabecera las personas representantes de las dos entidades que, junto a FELGTBI+, han impulsado el Proyecto de Ley Trans y LGTBI durante toda su tramitación: Chrysallis, Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans, y la Fundación Triángulo.

En este sentido, la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil ha señalado que "estos dos años de tramitación de la Ley Trans y LGTBI" han peleado con "constancia y valentía" y ha añadido que "es urgente que la ley trans y LGTBI crezca en el proceso parlamentario y se apruebe ya". También ha indicado que salen a la calle para defender los derechos de todos los "grupos vulnerables" y de "las mujeres", como "el derecho al aborto". Por su parte, la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, ha subrayado la importancia de la "visibilidad, necesaria para no volver al armario".

Mientras, en la segunda pancarta, con el lema Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio, participarán: Unai Sordo (CCOO), Pepe Álvarez (UGT), Juan Antonio Segura (CEPAIM), María Navas (Plataforma del Voluntariado), Héctor Fernández (CESIDA), Carlos Susías (Plataforma Tercer Sector), Beth Gelb (Amnistía Internacional), José Santiago (Secretariado Gitano) y Alejandro Alder (FELGTBI+).

Asistencia de responsables políticos

Además, según han confirmado a Europa Press fuentes de las distintas formaciones, entre los políticos que acudirán a la marcha, se encuentran: por parte de Unidas Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, y el diputado Juan Antonio Delgado; por el PSOE, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Ciencia, Diana Morant; y por Ciudadanos, el portavoz nacional y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, o los diputados Miguel Gutiérrez y Mari Carmen Martínez, entre otros.

También participarán en la marcha entidades sociales, entre las que se encuentra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) bajo el lema Diversidades humanas, diversidades sexuales, o el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), que se manifestará bajo el lema Huir por Ser, Sentir, Amar. Personas Refugiadas LGTBIQ+. También acudirán los sindicatos UGT y CCOO para defender los derechos de los trabajadores LGTBI.

Según han explicado las organizaciones convocantes, el Orgullo es una de las principales herramientas que tiene el colectivo para conquistar sus derechos y lograr la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad y este 2022 su celebración es "especialmente importante" porque durante los dos años de pandemia la visibilidad del colectivo se ha visto reducida.

Esta situación de crisis sanitaria, según han apuntado las entidades, también han generado un aumento de los discursos de odio, lo que, según han precisado, también ha revertido en el aumento de los delitos de odio hacia las personas LGTBI+. Los organizadores recuerdan el ataque a un bar LGTBI+ en Oslo, ocurrido hace dos semanas, que dejó dos muertos y una veintena de heridos. También destacan que se cumple justo un año del crimen que acabó con la vida de Samuel Luiz.

La presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, ha indicado que este año el Orgullo denuncia "los discursos de odio que se vierten contra el colectivo". "No bajaremos la cabeza ante la ultraderecha estaremos de frente con nuestra visibilidad y orgullo, defendiendo los derechos conquistados", declaró durante la presentación de los actos.

La manifestación pondrá el broche final a una semana que ha estado repleta de actos, actividades, reivindicaciones, celebraciones y conciertos. Si bien, tampoco ha estado exento de polémicas por la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de no colocar la bandera arcoíris en Cibeles y de no acudir al pregón, que corrió a cargo de la cantante Channel. Asimismo, el regidor madrileño ha recibido críticas por la cancelación de conciertos en la Plaza del Rey debido a unas obras, que finalmente han sido trasladados de lugar.

La presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, llegó a acusar a Almeida de "lgtbfobia" por no colgar la bandera arcoíris en Cibeles y dijo que no necesitaban que "este señor" les representara. Por su parte, Almeida se ha defendido asegurando que "no hay homofobia institucional" y que la bandera LGTBI va a estar "suficientemente representada con la iluminación".