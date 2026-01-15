Lo que la pandemia nos enseñó y no aprendimos: las residencias españolas necesitan 50.000 plazas nuevas

Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que existe un gran déficit de plazas residenciales en España y que, año a año, este es mayor. El estudio destaca que "atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales" entre las personas con dependencia severa, grado II, o gran dependencia, grado III.

El análisis también remarca que entre 2021 y 2025, los años posteriores a la pandemia de covid, apenas han aumentado en 23.000 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años en España se ha incrementado en 800.000 personas.

Desde esta asociación se exige al Estado y a las comunidades que cumplan con la ratio del 5%, la recomendación de tener cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años. Esta ratio, lejos de cumplirse, cada vez se aleja más. Según el informe, en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzarla y ahora, en el último año, esta cifra casi se duplica hasta llegar a las 96.916.

La ocupación total de las plazas en centros residenciales para mayores es del 82,4%. El análisis señala que esto "pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país". Casi 340.000 personas viven actualmente en residencias en España, 62.000 más que en el año 2024.

Las diferencias entre comunidades autónomas

El informe también trata las diferencias entre comunidades autónomas. Andalucía, Comunitat Valenciana y Cataluña son las tres donde más déficit existe respecto a la ratio del 5%. Entre la comunidad andaluza y la valenciana suman tres cuartas partes del déficit total español. En el otro lado se sitúan Castilla y León y Castilla-La Mancha. Son las dos comunidades con mayor superávit en plazas.

También exponen datos respecto al porcentaje de ocupación de las plazas residenciales en las comunidades. En Extremadura (100%), Canarias (99,9%), Castilla-La Mancha (98,9%) y Baleares (98,8%) no hay plazas libres. Esto choca con las cifras en el norte cantábrico, especialmente en Asturias (58,9%) y Euskadi (60,9%).

¿Financiación pública o privada?

En España, el 71,1% del total de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública. Esto supone 292.986 plazas frente a las 119.123 de carácter privado.

Desde 2015 el porcentaje de plazas públicas ha aumentado hasta llegar al más elevado hasta la fecha. Actualmente 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años son financiadas de manera pública.

La desinstitucionalización

El informe señala la necesidad de una estrategia de desinstitucionalización, como la que planteó el Ministerio de Derechos Sociales en 2023. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamentan que "no se han dado pasos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio".

"Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización", señalan.