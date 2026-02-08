Peter Mandelson, el exministro británico destituido por el 'caso Epstein'

El exministro laborista Peter Mandelson, quien ha renunciado a su escaño vitalicio en la Cámara de los Lores británica tras haber sido destituido como embajador de su país ante Estados Unidos, se ha convertido en el político de más alto rango en caer víctima de la ola de escándalos provocada por la difusión de los llamados archivos Epstein, según recoge EFE.

Mandelson, a quien se considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo, tuvo una larga carrera en los gobiernos laboristas, que comenzó con el de Tony Blair en 1997, continuó con Gordon Brown y terminó de la peor manera con Keir Starmer, en el poder desde 2024.

Mamó el laborismo desde su infancia, como nieto de un ministro de Interior y de Exteriores, Herbert Morrison. Con solo 12 años fue invitado a Downing Street y se sentó en la silla del primer ministro Harold Wilson, donde se quedó "deslumbrado". El brillo de la política ya no lo abandonaría.

En el partido era llamado "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna. Durante la década de Tony Blair (1997-2007), se le consideraba el motor y cerebro de los ejecutivos laboristas.

Ministro, comisario europeo, embajador

Su carrera tuvo incluso continuidad en la Comisión Europea en los tiempos pre-Brexit, cuando ocupó la cartera de Comisario de Comercio entre 2004 y 2008.

En reconocimiento a su papel dentro del laborismo, Keir Starmer le nombró en diciembre de 2024 embajador del Reino Unido en Washington, pero tras conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein (a quien Mandelson llamaba su "mejor amigo"), fue destituido de manera fulminante nueve meses después.

Sostuvo entonces que desconocía las tropelías que sucedían en las mansiones de Epstein donde era invitado habitual, y llegó a decir que el tráfico constante de muchachas menores de edad en aquellas fiestas organizadas por Epstein le pasó inadvertido "tal vez porque soy homosexual".

Todavía le quedaba el honorable escaño de lord en la Cámara de los Lores, pero la avalancha de nuevos documentos de Epstein desvelados el pasado fin de semana le obligaron a presentar su renuncia.

El pasado domingo, Mandelson ya reveló que se desvinculaba del Partido Laborista porque no deseaba "causar más vergüenza" a la formación en la que había sido todo. Dijo entonces que consideraba "falsas" las acusaciones de que recibió pagos de Epstein hace 20 años, pero admitió que "no tenía constancia ni recuerdo" y que se necesitaría "una investigación".

La cascada de revelaciones que han comprometido al embajador comenzó con el descubrimiento de su promesa a Epstein de presionar al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Luego se filtró una fotografía en la que aparece sin pantalones, leyendo un documento en una tableta junto una mujer vestida solo con un albornoz, dentro de uno de los apartamentos de Epstein en París.

Y por último, apareció entre esos documentos un mensaje a Epstein en el que le reenviaba información confidencial del Gobierno de Gordon Brown, en el que servía, con datos sensibles sobre la venta de activos del Gobierno. Según algunos expertos, la divulgación de estos secretos de Estado, si se confirma, podría costarle años de cárcel.

El primer ministro ha anunciado que impulsará legislación para quitar formalmente a Mandelson el título de lord por mala conducta en cargo público. Sin embargo, y debido a las particularidades del sistema inglés, podrá conservar el título de "lord" todavía muchos años, y solo una ley de la propia Cámara de los Lores lo podría hacer efectivo.

Starmer se disculpa ante las víctimas de Epstein por haber nombrado a Mandelson embajador

El primer ministro británico, Keir Starmer, se disculpó el pasado jueves 5 de febrero ante las víctimas del caso Epstein por haber nombrado a Mandelson como embajador en Estados Unidos a pesar de conocerse su vínculo con el magnate estadounidense, mientras crece la presión sobre el líder laborista por parte de sus diputados a raíz del escándalo.

El Gobierno se ha comprometido a divulgar todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como jefe de la misión diplomática en Washington tras la exigencia de los diputados laboristas a fin de conocer qué sabía exactamente Starmer sobre los vínculos del exembajador con el pederasta y millonario estadounidense.

"Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado" embajador en EEUU, dijo el líder laborista, que vive sus horas más bajas, con su popularidad por los suelos.

"Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez", agregó Starmer, en referencia a que la rendición de cuentas de los culpables se les ha negado hasta ahora.

"Quiero decir esto: lamento, lamento lo que les hicieron, lamento que tantas personas con poder les fallaran" y "lamento que incluso ahora se vean obligadas a presenciar cómo esta historia se hace pública una vez más", añadió.

En la sesión de control ayer en la Cámara de los Comunes, el primer ministro alegó que Mandelson "mintió repetidamente" sobre la profundidad de la relación que había tenido en el pasado con Epstein, quien apareció muerto en su celda en agosto de 2019.

Starmer está hoy bajo fuerte presión de las filas de su formación porque, cuando nombró a Mandelson como embajador, ya eran conocidos los vínculos que había mantenido con Epstein.

Algunos diputados laboristas exigen la dimisión de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, a quien culpan de haber impulsado el nombramiento de Mandelson a pesar de las señales de alerta. Otros han evitado defender al mismo Starmer a preguntas de los periodistas.

La popularidad del laborismo está en niveles muy bajos. Un último sondeo sobre intención de voto de la firma YouGov hecha entre 2.330 adultos en todo el país a principios de este mes, otorga a la formación en el poder el 19 % de apoyo, frente al 18 % de los conservadores, el 14 % de los liberal demócratas y el 26 % de Reform UK.