Aznar y Elon Musk aparecen en la última desclasificación de los documentos de Epstein

El magnate Elon Musk, preguntó a Jeffrey Epstein, el financiero pederasta: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según figura en un correo electrónico difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este viernes en una desclasificación masiva de documentos.

En un mensaje anterior, Epstein preguntaba cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que Musk respondía que solo "Talulah y yo", en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que se casó con el magnate en dos ocasiones.

El intercambio de mensajes en 2012 entre Musk y Epstein pone de manifiesto la relación entre ambos pero sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual.

Musk ha dicho públicamente que Epstein “intentó acercarse” a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es “categóricamente falsa”.

No es la primera vez que el magnate que formó parte del Gobierno de Donald Trump en este segundo mandato aparece en los documentos de Epstein, pero no hay nada en ellos que indique o sugiera acusaciones directas de participación en delitos por lo que el asunto ha quedado reducido a mera polémica pública.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Epstein y aseguró que no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.

Estas publicaciones se producen por la obligación legal de publicar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario.

Blanche dijo que estos nuevos documentos les llevará a cumplir con la ley, promovida por el Congreso, para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores.

Los documentos recogen un pago a nombre de José María Aznar

La última revelación del archivo del pederasta recoge un pago del financiero a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, y el envío de dos paquetes explicitamente a nombre del expresidente en 2003 y 2004.

La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

Entre la ingente documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se incluyen gestiones relacionadas con los negocios y las actividades profesionales del financiero, aparece el nombre de José María Aznar.

Se de la circunstancia de que José Maria Aznar tiene un hijo con el mismo nombre, nacido en 1978, y que ya apareció también en una agenda de contactos de negocios de Epstein de principios de los 2000.

Los archivos también recogen que Epstein y su pareja Ghislane Maxwell enviaron dos paquetes al matrimonio Aznar en los años 2003 y 2004, uno de ellos a la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid donde tiene sede la Fundación FAES.

El primero de ellos se produjo cuando aún era presidente en septiembre de 2003, en una legislatura que estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.

El coste de aquel envío ascendió a 32,62 dólares y se hizo a través del servicio de mensajería Fedex desde la sede de las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid con el encabezado "Presidente y Ana Aznar".

En mayo de 2004 se realizó, según la documentación hecha pública este viernes, el segundo de los envíos de Epstein a Aznar, fecha en la que ya no era presidente del Gobierno, ya que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa en abril.

La princesa Mette-Marit de Noruega pide disculpas por haberse relacionado con Epstein

La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, ha pedido disculpas por no informarse más sobre el trasfondo del pederasta y millonario estadounidense Jeffrey Epstein, después de aparecer en los documentos desclasificados..

El Gobierno de Trump publica tres millones de páginas y 180.000 imágenes relacionadas con Epstein Ver más

En un mensaje a la cadena noruega TV2, el director de comunicaciones de la casa real noruega confirmó este sábado que Mette-Marit y una amiga pernoctaron durante cuatro noches en la casa de Epstein a las afueras de Miami, la misma propiedad en la que el millonario fue condenado después por agredir sexualmente a menores.

"Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era", afirmó la esposa del príncipe heredero Haakon, según este medio.

Mette-Marit agregó que lamenta "profundamente" haber mostrado "escaso juicio" en estas circunstancias y haber tenido mantenido contacto con el estadounidense.