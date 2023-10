PNV dice que la negociación con Sánchez "ha tomado forma" y que se ha abierto "una vía para trabajar"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este miércoles que la negociación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, "por lo menos ha tomado forma" y se ha abierto "una vía apropiada para trabajar", informa Europa Press.

Atutxa se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la primera reunión de cara a lograr la investidura que mantuvieron este pasado martes Sánchez y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Así, ha asegurado que ha sido "la primera reunión y el primer diálogo en profundidad", y que ambas partes han mostrado voluntad para seguir negociando y "también sobre qué dialogar".

"Por lo menos ha tomado forma, y se ha abierto una vía apropiada para trabajar durante las próximas semanas en esa línea, teniendo en cuenta que los catalanes también están ahí, con mucha prudencia, en silencio y con discreción", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que hay "propuestas para continuar trabajando" y existe "verdadera voluntad" para hablar sobre "cuestiones concretas" que, según ha dicho, "no son del partido, sino cuestiones que se han demandado en Euskadi en el Parlamento vasco o en las juntas generales".

Investidura y futuro

De esta manera, la dirigente del PNV ha recordado que Sánchez es "el que quiere nuestros votos" y que, por lo tanto, "a él le corresponde decir qué es lo que ofrece", aunque ha matizado que, "además de la investidura, también debemos hablar del futuro".

"No decimos que tanto que deba ser o no un acuerdo de legislatura, ya que eso surge cuando trabajas el acuerdo, pero sí por lo menos contemplar los presupuestos y que esté más de un año. Ahora habrá muchas (socios) preferentes, porque, si pierde un solo voto en cualquier votación, no tendrá mayoría. Yo lo veo valiente, porque afrontar así una legislatura no va a ser fácil", ha señalado.

Además, Atutxa ha considerado que "la gente habla mucho estos días" y que "algunos buscan demasiado protagonismo, convirtiéndose en obstáculo más que en ayuda".

Así, ha afirmado que, "si los agentes políticos, y sobre todo los que tenemos opciones de dar la mayoría Sánchez, hablamos una y otra vez estos días, cualquier cosa que diga uno puede tener influencia sobre otro, y todos tenemos presiones en nuestro ámbito". "Somos muchos, y muy diferentes, y todos deberemos tener unos mínimos puntos en común para que Sánchez logre una conexión", ha concluido.