La población extranjera lleva a Galicia a ganar 35.000 habitantes en cuatro años

Desde hace varias décadas, uno de los asuntos dominantes en la conversación pública en Galicia es el progresivo envejecimiento y la pérdida de población en muchas zonas. El envejecimiento es incontestable y casi imparable (las personas de más de 65 años pasaron de ser el 20,6% al 26,6% en lo que llevamos de siglo), pero la realidad es que la población gallega está experimentando en los últimos cinco años un incremento muy notable.

El INE publicó este jueves los datos provisionales de población correspondientes al 1 de enero de 2026. La Estadística Continua de Población muestra que Galicia cuenta en la actualidad con 2.728.315 habitantes, 14.000 más que hace un año y 35.000 más que al comienzo de 2022, hace cuatro años.

La gráfica muestra un rápido aumento desde el mínimo alcanzado en julio de 2021, en el contexto de la pandemia de covid (2.690.972), y deja la cifra total de residentes en el nivel más alto desde enero de 2015. El máximo en este siglo se alcanzó en enero de 2011, con 2.773.415 habitantes, justo antes de que la crisis de la Gran Recesión redujese la población gallega en más de 80.000 personas en la década siguiente.

En el último año, la población gallega aumentó un 0,12%, solo un poco menos que el incremento experimentado por la población del conjunto del Estado (+0,16%). La población española llega a 49.570.725 personas, con un aumento de dos millones en los últimos cuatro años.

Los datos del INE muestran que la población está creciendo en Galicia en las cuatro provincias, especialmente en A Coruña (8.000 más en el último año y 24.000 más desde 2022). El aumento en Pontevedra es muy inferior (3.000 más en el último año y 5.000 más desde 2022).

Cabe destacar que el incremento poblacional alcanza también a las provincias de Lugo y Ourense, que detienen así un descenso iniciado hace décadas. Así, Lugo aumenta casi 1.000 habitantes en el último año, lo mismo que Ourense, y mantienen la tendencia de ascenso iniciada en el año 2022.

La población gallega crece no por un incremento de la natalidad (aunque 2025 probablemente acabe suponiendo el primer aumento del número de nacimientos desde 2008), sino por un saldo migratorio muy favorable para Galicia, especialmente en relación con las entradas y salidas de población desde fuera del Estado español. En 2024 llegaron a Galicia 30.325 personas más de las que se marcharon del país. Nunca el saldo migratorio (diferencia entre entradas y salidas) había sido tan positivo.

Los datos publicados por el INE este jueves dejan el titular de que por primera vez hay más de 10 millones de españoles y españolas que nacieron en el extranjero, un 20,2% de la población total del Estado. En Galicia, el porcentaje de población nacida en el extranjero (con nacionalidad extranjera o no) no es tan elevado, pero se sitúa en el 13,2%, cinco puntos más que hace cinco años.

Si hablamos estrictamente de la población con nacionalidad extranjera, los porcentajes son menores: un 7,1% en Galicia, el doble que en el año 2019, y el 14,6% en el conjunto de España.

La llegada de población desde otros países está contribuyendo a incrementar la población gallega, con efectos importantes tanto en las zonas urbanas como en los ayuntamientos rurales, y también a rejuvenecerla, pues las personas que llegan a Galicia desde fuera son mayoritariamente jóvenes.

Los últimos datos publicados por el INE muestran que más del 25% de los gallegos y gallegas entre 25 y 34 años nacieron en el extranjero. Los porcentajes son igualmente elevados en la población de 35 a 39 años (23%) o en la de 20 a 24 y en la de 40 a 44, casi el 20%. Las cifras descienden de forma importante a partir de los 60 años de edad (11% entre 60 y 64 años) y sobre todo a partir de los 65 años.