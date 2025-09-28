Polonia cerró temporalmente su espacio aéreo en la frontera este por un ataque ruso contra Kiev

Las autoridades polacas cerraron temporalmente este domingo durante unas horas el espacio aéreo en torno a los aeropuertos de Rzeszów y Lublin, cerca de la frontera con Ucrania y activó aviones de combate para hacer frente a una posible amenaza durante un ataque ruso masivo con drones y misiles contra Kiev y otras partes del territorio ucraniano.

De acuerdo con la página web de monitoreo del tráfico aéreo FlightRadar24, el espacio aéreo volvía a estar abierto a los vuelos antes de las 8.00 hora local (6.00 GMT).

El Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia informó a través de sus redes sociales que debido a los ataques rusos contra Ucrania, la aviación polaca y la de sus aliados de la OTAN había sido activada.

"Se desplegaron las parejas de cazas de servicio y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento con radar se pusieron en alerta máxima", explicó la institución castrense, que matizó que todas estas acciones tuvieron carácter "preventivo" y el fin de proteger el espacio aéreo y a los ciudadanos.

Tras el cese de los ataques rusos de esta noche, el Estado mayor polaco agradeció su contribución a la Fuerza Aérea de los Países Bajos, que movilizaron sus cazas F-35, y a la Bundeswehr alemana con sus sistemas antiaéreos Patriot.

"No se observó ninguna violación del espacio aéreo polaco", concluyó la institución.

Durante la noche, la Fuerza Aérea ucraniana logró neutralizar, según sus datos, 611 de un total de 643 drones y misiles rusos lanzados contra varios puntos del país, en particular contra la capital, Kiev, donde dejaron cuatro civiles muertos y decenas de heridos.

A principios de este mes, Polonia anunció la incursión de 19 drones rusos en su espacio aéreo, procedentes de Ucrania, de los que algunos fueron derribados, un incidente sin precedentes desde que empezó la guerra en febrero de 2022.