El PP se abre a regular los vientres de alquiler si no hay contraprestación económica

El PP está dispuesto a abrir el debate de regular la gestación subrogada siempre que no haya "contraprestación económica". Así lo han afirmado fuentes de la formación conservadora citadas por El periódico de España y El País horas después de que se conociese que la presentadora Ana Obregón se ha convertido en madre por un vientre de alquiler.

Actualmente, España sólo permite el acceso al Registro Civil de niños nacidos por gestación subrogada con una sentencia de filiación. El Gobierno de Pedro Sánchez limitó esta posibilidad en 2019 con una instrucción del Ministerio de Justicia que afectó a parejas que acudían a países como Ucrania o Georgia para acceder a esta práctica, en donde la gestación subrogada es legal, pero no se emiten sentencias de filiación. Ahora, tras conocerse que Obregón ha tenido una hija en Miami mediante este método, desde el PP han asegurado que "estarían dispuestos a abordar" la regulación de los vientres de alquiler si no existe "mercantilización". De este modo, se situarían junto a Ciudadanos, que defendió la gestación subrogada siempre que no haya pagos.

Antes de conocerse esta posición, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, no dejó clara la postura de su formación, advirtiendo únicamente de que es un "aspecto complejo que merece debates profundos y serenos", sin "olvidar" que involucra a menores. "Es un aspecto complejo, que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española", señaló Gamarra en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha señalado que el Gobierno debe plantear "una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores" aunque "no esté de acuerdo" con la gestación subrogada. "El Gobierno no está de acuerdo ni tampoco la oposición, somos el único partido que lo plantea. Con este sistema de gestación subrogada, ¿Cuántas personas famosas de nuestro país tienen esta familia a través de este sistema?", ha preguntado Bal en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, en referencia a la decisión de Ana Obregón de tener un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos.

Vox: "No tenemos una posición sobre la gestación subrogada en madres de 68 años"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su formación no tiene "una posición tomada" sobre la gestación subrogada. "No sé si eso es un tema de esta semana. No tenemos una posición sobre la gestación subrogada en madres de 68 años. No tenemos una posición tomada al respecto", ha insistido este miércoles Espinosa de los Monteros en declaraciones a los medios en la Cámara Baja.

No obstante, Vox, en el año 2020, registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, que fue rechazada por la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, en la que instaba al Gobierno a prohibir y sancionar la gestación subrogada.

En concreto, la formación que lidera Santiago Abascal pedía al Ejecutivo la derogación de la instrucción de la Dirección de los Registros y Notariados por suponer una "vía de facto" para registrar a los menores nacidos de esta práctica, además de "promover las reformas normativas" necesarias para "prohibir" esta práctica.

Al respecto, Vox ha aclarado que no van a valorar actuaciones de personas, "señaladas con nombre y apellidos, ni circunstancias concretas y mucho menos cuando estas actuaciones afectan a menores de edad, como es el caso".