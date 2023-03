Montero dice que la gestación subrogada es "una forma de violencia contra las mujeres"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que la nueva Ley de derechos sexuales y derechos reproductivos reconoce la gestación subrogada, "que no es legal en España", como "una forma de violencia contra las mujeres", según ha informado Europa Press.

"Nunca se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro. No se olviden de que es un práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país como una forma de violencia contra las mujeres", ha sentenciado Montero.

Así lo ha manifestado este miércoles la ministra de Igualdad en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, en referencia a la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Estados Unidos.

En este contexto, ha advertido de que las mujeres que dan a luz por gestación subrogada son "mujeres precarias" que están "en una situación de pobreza y de absoluta precariedad".

"Está regulado, es una práctica que no es legal, también está prohibida su publicidad y la nueva ley lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres", ha insistido Montero.

El Ministerio de Igualdad intentó incluir en la Ley de libertad sexual que se persiguieran los contratos sobre la gestación subrogada en terceros países, pero no hubo acuerdo debido a las complicaciones por la importancia que supone para el Estado garantizar los derechos del niño y no ponerlos en riesgo.

Sobre vientres de alquiler 👇🏼 pic.twitter.com/Of4s0m7nwJ — Irene Montero (@IreneMontero) 29 de marzo de 2023

En la misma línea, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Enrique Santiago, ha mostrado una "posición clara" en contra de la gestación subrogada y de que "se puedan comprar y vender embarazos", por lo que ha criticado la "mercantilización de la mujer".

Lilith Verstrynge

La secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge, se ha mostrado partidaria de reabrir el debate sobre la gestación subrogada en España e impedir que pueda seguir realizándose a través de terceros países.

"Es una buena ocasión para volver a abrir este debate", ha respondido Verstrynge en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntada por la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Estados Unidos.

Para la dirigente de Unidas Podemos "es una buena noticia" que en España estén prohibidas este tipo de prácticas, aunque ha reconocido que "aún hay pasos que dar para que no se pueda hacer a través de segundos y terceros países" y ha recordado que la recientemente aprobada reforma del aborto que lo declara como "violencia reproductiva" contra la mujer.

Verstrynge ha pedido tener "empatía" con las familias que no pueden tener hijos de forma biológica, pero también "con las mujeres que están al otro lado de la gestación subrogada y que son las que ponen su vientre a disposición de otras personas, en muchas ocasiones más adineradas".

Preguntada por los trámites que deberá realizar la presentadora para registrar a la niña como su hija, la secretaria de Estado ha reconocido que "es un proceso complejo" y ha admitido que "la clave" es que exista en España la "incongruencia de que esté prohibido pero se pueda hacer en otro país".

"Es una forma de explotación de la mujer"

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que el PSOE "no" está a favor de la gestación subrogada, una práctica que considera "una forma más de explotación del cuerpo de la mujer" aunque ha añadido que hay que analizar "cada caso concreto".

Así se ha pronunciado este miércoles en declaraciones a los medios, en los pasillos del Congreso, después de conocerse el caso de la presentadora y actriz Ana Obregón.

Preguntada por el hecho de que no se puede evitar que esta práctica se realice fuera de España aunque esa niña vaya a residir en Madrid, Montero ha recordado que, al comienzo de la legislatura hicieron "cambios adminisitrativos en relación con la inscripción en el registro para evitar que se produjeran este tipo de situaciones".

Si bien, la ministra de Hacienda ha puntualizado que "cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta" y que no se puede "pronunciar en genérico".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha preferido no comentar el caso "personal" de la presentadora, aunque ha defendido que "los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se venden". "Sobre los vientres de alquiler, no quiero comentar ninguna circunstancia personal ni caso concreto de nadie, el Gobierno no está para comentar esto, pero en España está prohibido por ley porque los cuerpos de las mujeres no se compran ni se venden para satisfacer deseos de nadie", ha subrayado Bolaños.

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho que es una "imagen dantesca".