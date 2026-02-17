El PP impulsa una ley desde el Parlamento catalán para prohibir el burka y el niqab

El PP de Cataluña impulsará una proposición de ley desde el Parlament para pedir al Congreso de los Diputados que prohíba el burka y el niqab en el espacio público, según recoge EFE.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del PP de Cataluña en el Parlament, Juan Fernández, que ha recordado que el Parlamento balear aprobó recientemente una iniciativa para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka en espacios públicos.

Fernández ha explicado que su grupo presentará una proposición de ley en el Parlamento catalán para ser trasladada al Congreso, para que prohíba el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

Según el portavoz popular, no se trata de una iniciativa "contra la libertad de creencias", sino de una "medida por la seguridad y por la dignidad de la mujer".

El burka, ha denunciado, "no es una prenda neutra, es un símbolo de sumisión y de invisibilidad", que "representa la negación de la igualdad entre el hombre y la mujer".

Vox fuerza el debate sobre el burka y el PP asume el coste de una tesis que choca con la Constitución Ver más

"¿Qué tipo de feminismo es aquel que tolera que las mujeres tengan que ir bajo una prisión de tela?", se ha preguntado Fernández, que no se ha pronunciado sobre qué votará su partido en el Congreso en el debate sobre la proposición de ley de JxCat contra el burka.

Propuesta para suprimir el impuesto de sucesiones

Por otra parte, Fernández ha celebrado que la Junta de Portavoces del Parlament haya dado luz verde a tramitar una propuesta del PPC para "suprimir el impuesto de sucesiones en Cataluña".

En su opinión, este "impuesto de la muerte" grava el "esfuerzo de toda una vida", por lo que no puede considerarse "justicia fiscal".