El PP no respaldará el decreto ley de vivienda y analizará "en profundidad" el de anticrisis

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán "en profundidad" para decidir su voto.

Tellado lo ha apuntado así en rueda de prensa en la sede del partido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la aprobación de ambos decretos ley en la Moncloa, los cuales tendrán que ser convalidados próximamente en el Congreso, aunque surtirán efecto desde su publicación.

El número dos del PP ha llamado al decreto ley de vivienda, "el de izquierdas", al provenir de Sumar, mientras que el otro, "el de derechas", ha dicho que incluye medidas ya propuestas por el PP, por lo que ha añadido dirigiéndose a Sánchez: "Bienvenido a la 'fachosfera'".

Fuentes del PP han precisado que su voto a favor solo estaba garantizado si el decreto con las medidas frente a la guerra incluía "todas y cada una" de sus propuestas y ninguna otra.

Estudiarán el texto que publique mañana el Boletín Oficial del Estado y tomarán una decisión más adelante, pero "Sánchez haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen", apunta.

Tellado ha advertido de que Sánchez ha sido chantajeado por los ministros de Sumar y ha subrayado que "un presidente digno de serlo les habría cesado en cinco segundos", por el plante que ha retrasado el inicio de la reunión del Consejo de Ministros casi tres horas.

Además, ha criticado que el presidente se dedique a desafiar a Donald Trump y a Javier Milei, mientras "le doblan el pulso" Ernest Urtasun, Yolanda Díaz o Sira Rego.

Ha dicho que Sánchez es "un problema con patas", "un presidente vapuleado" e "hipotecado" que ni merece "tal nombre", para añadir: "Allá cada cual cómo entiende lo que es ser presidente del Gobierno".

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"Su dignidad política está por los suelos", ha continuado, debido a que, en su opinión, "para que ese Consejo de Ministros se pudiese celebrar tuvo que dar su brazo a torcer y aceptar elaborar otro decreto".

También ha apuntado que "España merece que los ciudadanos puedan expresar y decidir la España que quieren en las urnas, democráticamente, y dejar atrás este esperpento que es el 'sanchismo'", en el que los ministros se dedican a "pelearse entre ellos", en una "batalla campal" protagonizada por los del 'no a la guerra'.

"La mitad del Gobierno amotinada contra la otra mitad", ha descrito Tellado, además de llamarlo "duelo a garrotazos" en un "Gobierno en llamas", el cual "no puede seguir ni un día más".