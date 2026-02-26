PP y Vox rechazan la reprobación del alcalde de Alicante pedida por la izquierda

Los votos de PP y Vox en el ayuntamiento de Alicante han rechazado este jueves la reprobación del alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, solicitada por los partidos de izquierda, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, por considerarle responsable de las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan.

Alrededor de ochenta asociaciones vecinales, sociales y culturales se habían concentrado este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Alicante para exigir "control social y más transparencia" en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) y la dimisión del alcalde de esta ciudad, Luis Barcala (PP). La protesta se hbíaa celebrado bajo el lema Vivienda pública y social. Ni concesiones ni privilegios.

