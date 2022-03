Preguntas, respuestas y misterios por resolver sobre los contratos del Gobierno de Ayuso ligados a Panamá

La adjudicación por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de cinco contratos sanitarios a dedo a una empresa de Florida conectada a otra del paraíso fiscal de Panamá se ha convertido en un laberinto intrincado y plagado de incógnitas. En medio de la polémica sobre el contrato del que indirectamente se benefició el hermano de Ayuso, infoLibre desveló hace una semana, que el verdadero beneficiario de estas cinco adjudicaciones de equipos de protección frente al Covid, que suman 38,7 millones de euros, se mantuvo oculto desde al menos septiembre de 2020. La ocultación fue posible gracias a los datos falsos facilitados primero por Transparencia y publicados luego en el portal de contratación de Madrid.

¿Cómo permaneció oculta una información de tal relevancia y de carácter público? Pues porque las adjudicaciones se atribuyeron a una empresa andaluza con sede en Granada, Sigma Dental SL, en lugar de a la estadounidense Sigma Dental Inc, miembro de la misma familia empresarial que la panameña Sigma Dental Plan Corp y ambas presididas por el venezolano Roger Swidorowicz. En junio de 2020, eldiario.es publicó que Swidorowicz engarza con ciertos miembros de la oposición venezolana. Una portavoz del empresario prometió hace siete días que el empresario contactaría con infoLibre el lunes para responder preguntas y ofrecer información. Tal contacto nunca se ha producido.

Del NIF auténtico pero de la SL granadina al directamente falso

El truco de la falsedad en los datos difundidos a través del Portal de la Contratación –un “error humano”, según la Consejería madrileña de Sanidad– se desdobló en dos: no solo se mostraba como adjudicataria a una tal Sigma Dental omitiendo su apellido societario –en este caso inc., modalidad ajena a la legislación española y distinguible como extranjera– sino que incorporaba un elemento abiertamente contrario a la verdad: un NIF inexistente pero casi idéntico al de la empresa granadina homónima, cuyos directivos niegan taxativamente toda ligazón con las empresas de Swidorovicz, algo que avalan las cuentas anuales de la firma andaluza.

Las adjudicaciones a Sigma Dental salieron a la luz en el portal de contratación en mayo de 2021. Es decir, tardaron un año en ser públicas. Pero ya en septiembre de 2020 y a solicitud de infoLibre Transparencia envió a este periódico un listado de adjudicatarios de los contratos de transporte aéreo de material sanitario en el primer semestre de 2020. En ese listado figuraba con tres vuelos Sigma Dental: sin la SL correspondiente pero con un NIF. Y ese NIF sí era el real, el verdadero de la firma con sede en Granada.

Cuándo, cuánto y cómo cobró: otro interrogante

¿Cómo es posible que una empresa sin contratos de la administración madrileño constara en aquella relación nominal de contratistas facilitada en septiembre de 2020 cuando el Ejecutivo autonómico ha terminado por reconocer que la adjudicataria era la Sigma Dental Inc. de Florida? Y si hubo un error humano e involuntario entonces, ¿por qué se mantuvo luego en el portal de contratación tal error y encima, con el NIF alterado, o sea, ya por completo falso? De momento, no hay respuestas. Ni se sabe aún cuándo, cuánto y cómo cobró finalmente Sigma Dental Inc. por sus cinco adjudicaciones.

Atendiendo a las fechas facilitadas por la Consejería de Sanidad, fue este lunes cuando el Gobierno madrileño rectificó los datos falsos en el Portal de Transparencia, aunque infoLibre no supo hasta el martes que se había producido tal modificación. Cuando la Comunidad rectificó este periódico había averiguado y comunicado a la Comunidad que documentos en poder de Sanidad demostraban que Sigma Dental Inc pretendía que el abono final de los pagos fuese a parar a la panameña Sigma Dental Plan Corp. El aviso sobre Panamá como estación termini consta en las denominadas “facturas proforma” –provisionales y anticipo de las definitivas– entregadas por Swidorowicz a Sanidad entre marzo y mayo de 2020.

La discrepancia de las fechas

La primera “factura proforma”, firmada como receptor por el entonces director general del Proceso Integrado de Salud, Manuel de la Puente, lleva fecha del 21 de marzo de 2020. Según el listado oficial de contratos de emergencia que el Gobierno de Ayuso facilitó a la Asamblea de Madrid en noviembre de 2021, la primera adjudicación -"material de protección individual"- se había producido el 22 de marzo. O sea, un día después de que colocando a pie de página el TIN (el NIF estadounidense) de Sigma Dental Inc. hiciera llegar a De la Puente esa primera “factura proforma”. Uno de los expertos consultados enfatizó que las "facturas proforma" no son una fórmula usada en los contratos públicos. "Lo que cuenta es la factura final", dijo. infoLibre aún no ha logrado acceder a ellas.

¿Por qué hay esa discrepancia de fechas entre la primera factura proforma y la adjudicación? ¿En qué momento lanzó la empresa de Florida su oferta y recibió el visto bueno? No se sabe. El Ejecutivo guarda silencio. Cuando infoLibre preguntó a Sanidad por qué había aceptado que la adjudicataria pretendiera y le comunicara que el dinero llegaría a Panamá, la escueta respuesta abrió nuevas incógnitas. Lo que dijo la Consejería fue lo siguiente: “Sigma International Group es un grupo de empresas con sede en Florida y con oficinas en diez países, incluido Panamá”. Ni Sigma International Group existe como tal en Florida –hubo una con ese nombre y sin aparente relación con Swidorowicz pero que quedó inactiva en 2017, y así lo acredita el Registro mercantil de ese estado– ni la panameña Sigma Dental Plan Corp es “una oficina” de la firma estadounidense.

La sociedad radicada en lo que la UE acababa de revalidar como paraíso fiscal –adoptó la decisión en febrero de 2020– es una empresa con personalidad jurídica propia que se rige por la normativa del país donde tiene su base mercantil. ¿De dónde sale para el Gobierno madrileño la tal Sigma International Group y la idea de las “oficinas” repartidas por países? También eso es un misterio. Cuando el lunes este medio le comunicó los datos mercantiles expuestos en las líneas de arriba, dejó de haber respuestas.

La ficha para el Portal de Contratación, la antigua ICM y la sombra del 'caso Lezo'

Al igual que en días anteriores, este periódico volvió a formular preguntas a Sanidad. Entre ellas, esta: ¿quiénes elaboran la invocada ficha fatwire content server? Por la noche, la Consejería de Sanidad ofreció una escueta respuesta: "La ficha del portal de contratación la cumplimenta el personal del órgano de contratación". En este caso, personal de Sanidad.

¿Pero se introduce a mano la información sobre las adjudicaciones efectuadas? "Si eso se hiciera así –respondió más tarde una de las fuentes consultadas y ajenas al Gobierno regional–, el porcentaje de datos erróneos publicados en el Portal de Contratación llegaría incluso al 10%". La misma fuente sostiene que en lo relacionado con Nexus interviene la Agencia para la Administración Digital, la antigua ICM, pero este periódico no pudo confirmarlo. En 2017 el nombre de ICM se colocó en primer plano cuando el juez que investigaba entonces el caso Lezo, Eloy Velasco, hizo constar en un auto que el expresidente Ignacio González había desviado un millón de ese organismo para sanear las cuentas del PP.

El mensaje automático de la pantalla

Pero las preguntas no cesan. Por ejemplo, esta: “¿Cómo es posible que la Comunidad efectuara los pagos de las adjudicaciones antes de rectificar los datos?”, se preguntaba este jueves ota de las fuentes consultadas por este periódico y con información sobre los sistemas informáticos por los que se rige la Comunidad de Madrid. Dicho de otro modo: si en el portal de contratación aparecía una Sigma Dental inexistente –porque el código de identificación fiscal allí reflejado es directamente falso–, ¿aparecía el nombre de la verdadera en la base de datos Nexus, donde figuran las empresas que mantienen una relación comercial con la Administración madrileña?

infoLibre asistió este jueves como espectador a una sesión en la que una persona que trabaja para la Comunidad activó el programa SAP tal como se hace para producir listados de contratos de determinada categoría y otorgados en un determinado periodo temporal. Al introducir en el buscador el NIF falso, la pantalla mostró de inmediato un mensaje: “El NIF B1810919 es incorrecto”. Ese es el número de identificación que hasta el lunes aparecía junto a Sigma Dental en el Portal de Transparencia. De inmediato, la fuente hizo una segunda búsqueda: esta vez introdujo el auténtico NIF de la Sigma Dental granadina, B18910919. “El nif no existe en el sistema como tercero”. Un tercero es, por ejemplo, un proveedor de servicios, obras o suministros registrado por la Comunidad de Madrid. O sea, que la mercantil granadina no ha prestado servicios a la Administración regional.

Como en ocasiones anteriores, este periódico se dirigió luego a la Consejería de Sanidad. Y le transmitió lo que aparece en el párrafo anterior. La respuesta literal fue esta: "La información que se sube al portal de contratación de la CM se realiza a través de la elaboración de un ficha fatwire content server. Otra cosa es el expediente de gasto que se tramita a través de Nexus". ¿Qué significa una ficha fatwire contente server? ¿Va por un lado la extensísima base de datos Nexus y por otro la tal ficha fatwire content server? El periódico preguntó a personas relacionadas con la contratación en el seno de la Comunidad de Madrid y con un informático. Ninguno pudo aportar una respuesta. Y todos mostraron una absoluta extrañeza respecto a qué ha sucedido y ante qué tipo de fenómeno administrativo nos encontramos.