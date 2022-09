Los barones del PSOE más allá de Page: preocupados por la inflación y por los escaños a su izquierda

No. El diagnóstico de Emiliano García-Page no es compartido por los otros barones del PSOE. La mayoría de territorios ve unas siglas fuertes del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Se presentan con muchas posibilidades y muestran unidad en torno a la figura de Pedro Sánchez. Y las mayores preocupaciones para la cita del 28 de mayo vienen por otros lados principalmente: la inflación y el miedo a que su flanco a la izquierda no resista y no puedan sumar en los pactos posteriores.

El PSOE se juega mucho en las urnas en mayo, pero sus presidentes autonómicos se sienten con muchas posibilidades y todos confían en conservar el poder, según fuentes consultadas en las distintas federaciones. Hay muchos ánimos y ha sentado bien el impulso de Sánchez al arrancar el curso político. Con confianza, según varias fuentes socialistas, en que sus alcaldes van a ayudar mucho y habrá un “efecto arrastre”.

Además, en casi todos los territorios, según las direcciones regionales, las encuestas internas les dan bien y destacan especialmente que no existe ese “efecto Feijóo” que se vende a todas horas en los círculos políticos, económicos y mediáticos de la derecha en Madrid. En los sondeos que manejan esto no se visualiza y, de hecho, en algunas federaciones ven que el PP ya no crece.

No comparten en la mayoría de federaciones las afirmaciones del presidente García-Page sobre los efectos negativos por las alianzas en el Congreso de los Diputados. La dinámica de voto, sostienen varios dirigentes territoriales, no irá por ahí el 28 de mayo. Y también la mayoría de dirigentes consultados ven con buenos ojos la estrategia de La Moncloa de desmontar a Alberto Núñez Feijóo con ese “¿insolvencia o mala fe?”.

Lo que sí repiten como más problemático es el panorama económico, la inflación sí puede hacer más daño. Todo dependerá, como reconocen varias fuentes, de la evolución de la situación de incertidumbre. No obstante, por ejemplo, en el PSN advierten de que hay “preocupación” por el tema, pero que se trata de “inflación con empleo”. Por lo que indican las fuentes: “Podemos aguantar el tirón”. O, por ejemplo, en el PSIB y en el PSOE de Canarias recalcan que ha ido muy bien la temporada de verano, a pesar de los altos precios.

Lo que señalan todos los territorios gobernados por el PSOE es que sus líderes están muy consolidados. En la Comunidad Valenciana han hecho encuestas y destacan que Ximo Puig “cae bien a la gente”. En Baleares, por ejemplo, entienden que Francina Armengol es una presidenta “muy potente y consolidada”. En el PSOE navarro van en la línea y consideran que su mejor “palanca” es la presidenta, María Chivite: “Ha calado. Representa la serenidad y la cercanía. Es querida”. No necesitan presentación Javier Lambán (Aragón) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura), cuyo tirón nadie duda. Adrián Barbón en Asturias también es referente y tiene popularidad entre los suyos.

De hecho, más que a la derecha, muchos de los barones están mirando a su izquierda. Necesitan que resistan algunos de sus apoyos para posibles sumas posteriores. Uno de los casos más significativos es el de la Comunidad Valenciana. En el PSPV vaticinan: “Nos va a ir bien”. Están convencidos de que Puig seguirá al frente de la Generalitat, pero las dudas están en la “correlación de fuerzas”. Allí forman un tripartito con Compromís y Podemos. Los primeros han sufrido un fuerte cambio con la dimisión de Mónica Oltra. A pesar de eso, en las encuestas que manejan los socialistas, se aprecia que aguanta bien ese partido, que la marca Compromís sigue en un buen nivel. El gran enigma viene con Podemos, ya que podría no lograr el 5%. No obstante, fuentes de la dirección de los socialistas valencianos esperan el “efecto movilizador” que los morados suelen lograr en los últimos días de campaña.

Aunque la batalla será dura, el PSPV sostiene que el PP no está tan fuerte como se pinta desde Génova 13. Esto es algo que repiten en otras federaciones, señalando que no son tan potentes esos candidatos que se venden por parte de los populares como Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) o Marga Prohens (Baleares). Además, otra sensación que se repite en territorios es que no perciben en los sondeos trasvase de voto desde la izquierda hacia el PP, como sí señalan a nivel nacional. Es más, algunos pronostican que pueden incluso crecer por voto que puede llegar desde el otro lado, desde UP.

"No hay cambio de ciclo", "sólo hay ricos en Madrid"

A pesar de lo que dicen en el PP en Madrid, los barones no ven que la sociedad se vaya a volcar con los populares y se haya vuelto azul ya: “No hay un cambio de ciclo”, señalan fuentes socialistas valencianas, por ejemplo. Tampoco se entiende como una dificultad el debate sobre los impuestos que lanza el PP con la eliminación del de patrimonio: "Sólo hay ricos en Madrid", sostiene un cargo autonómico.

Esta sensación también la comparten en el PSOE de La Rioja, que tiene la Presidencia de la comunidad con Concha Andreu. Fuentes de la federación hacen este análisis: “Partimos de la mejor situación posible”. “Tenemos un Gobierno que llegó para cambiar las cosas en la Comunidad, tras 24 años de gobiernos del PP, y el cambio funciona. Tenemos la mejor candidata. En estos años no solo ha ganado experiencia de gestión, además, ha ganado mucho en conocimiento y valoración”, apuntan.

Allí todavía el PP no tiene candidato. En el PSOE apuntan: “Las encuestas que manejamos nos dicen que ganamos”. Y hacen esta reflexión las fuentes: “El Gobierno de España no resta en La Rioja, porque se han vendido muy bien los proyectos de región a los que se comprometió y firmaron Pedro y Concha en febrero de 2020. Las visitas de ministros son incesantes y vienen a anunciar proyectos e inversiones”.

Otra de las grandes batallas del 28M será Madrid, donde el PSOE concurrirá con Juan Lobato. En su entorno creen que hay comunidades donde el tema de los socios del Gobierno nacional puede afectar, pero creen que hay que hacer una campaña en clave regional. “Se eligen a los presidentes autonómicos y a los alcaldes, las administraciones más cercanas al ciudadano. Y por eso mismo hay que empeñarse en los problemas más cercanos a los ciudadanos. Que en Madrid son muchos y variados tras varios años de numeritos y desgobierno y cero gestión”, explican desde el PSOE-M.

En el PSOE-M reconocen también que la inflación es “un gran problema” y hacen el análisis de que la situación económica tiene la cuestión “de que lo que va mal se capta o intuye, pero lo que se libra o evita con medidas como las del Gobierno es invisible”. Apostillan: “Ves lo malo que te pasa pero no lo peor que has evitado”.