El presidente de Israel agradece a Netanyahu y Trump la "decisión histórica y valiente" de atacar Irán

El presidente israelí, Isaac Herzog, agradeció este sábado a su homólogo Donald Trump su "decisión histórica y valiente" de atacar Irán de forma conjunta, lo que ha desencadenado una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, según informa EFE.

"Les apoyo plenamente a usted, al primer ministro Benjamín Netanyahu y a sus equipos en esta decisión de lanzar una audaz operación conjunta contra el principal Estado patrocinador del terrorismo, responsable de décadas de terrorismo y asesinatos masivos en todo el mundo y que aspira a convertirse en un estado con armas nucleares", dijo Herzog en un comunicado.

El mandatario subrayó su confianza en el Ejército de Israel, reafirmando el apoyo del pueblo a las acciones militares. "Que Dios os bendiga a todos y que regreséis a casa en paz", dijo a los miles de reservistas israelíes que ya han sido movilizados.

El presidente israelí expresó igualmente su gratitud a los militares estadounidenses, subrayando la importancia de la alianza entre ambos países, y deseó al pueblo de Irán "un futuro mejor y libre".

En los Emiratos Árabes Unidos ha muerto al menos una persona, según el gobierno. Mientras que Israel insistió este sábado que su campaña militar - apodada 'Rugido de León' - tiene como objetivo blancos militares en Irán.