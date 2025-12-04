El PSOE pide la comparecencia de Zuckerberg en el Congreso por el espionaje a millones de usuarios

El PSOE ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta; de Javier Oliván, jefe de operaciones (COO) de la compañía y de José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos para España y Portugal, por el supuesto espionaje a millones de usuarios.

El presiente el Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció hace varias semanas, en una intervención en el foro Metafuturo (Atresmedia), que los socialistas llevarían al Congreso a los responsables de Meta para que den explicaciones por haber rastreado sin permiso la navegación en teléfonos móviles.

El gigante estadounidense Meta, propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp, aseguró poco después, en un comunicado remitido a EFE, que está dispuesto a colaborar "de forma constructiva con las autoridades en este asunto".

Los socialistas, que han pedido también la comparecencia de expertos ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, recuerdan que la investigación anunciada por Sánchez se deriva de la información revelada por varios centros europeos sobre la posible violación de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa.

"En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias", dijo Sánchez.

Se trata de una investigación realizada por centros de referencia internacionales —IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos)—, que reveló que Meta utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram.

Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de Meta, "un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito", subraya el grupo socialista.

En un comunicado, señala que, de confirmarse, esta práctica supondría una violación de múltiples normativas europeas: el RGPD, la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), y recuerda que Meta ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por hechos similares.