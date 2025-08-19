Puigdemont prevé decidir en otoño sobre el apoyo a Sánchez: "Hemos dado suficiente tiempo"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de JxCat, Carles Puigdemont, prevé decidir en otoño sobre el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez, pues considera que se le ha dado "suficiente tiempo" para implementar las condiciones del pacto de investidura, según informa EFE.

Así lo ha dicho este martes en una conferencia sobre la lengua catalana y sobre el ingeniero y gramático Pompeu Fabra en la Universidad Catalana de Verano (UCE), celebrada en Prada de Conflent (Francia).

"Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo para dar estabilidad a la legislatura, que la estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por esto digo que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora, porque hemos dado suficiente tiempo, hay cosas que se tienen que producir", ha avisado el presidente de Junts.

"La reanudación del curso político en Cataluña y España se prevé intensa", ha pronosticado Puigdemont, que ha advertido de que "habrá cosas que ya no serán de la misma forma".

La decisión de JxCat pivotará sobre el catalán

Puigdemont ha señalado que cualquier decisión que tome JxCat, "se comparta o no, se entienda bien a la primera, cueste más o no se entienda", seguirá la "conducta" de Fabra: "Si falla la lengua, falla todo y nosotros no le podemos fallar a la lengua".

Preguntado sobre si se ha marcado un plazo para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y si esto marcará el futuro del apoyo de JxCat al Gobierno central, el expresident ha descartado "especular" y ha defendido "analizar el conjunto de la situación".

"Por lo tanto, como ya dijimos en su momento (...), nosotros deberíamos tomar decisiones este otoño", ha subrayado.

Puigdemont ha explicado que el distrito único universitario, "en algunos puntos", es "una catástrofe" para Cataluña y la lengua catalana, por lo que ha manifestado las "ganas" de Junts de "hacer propuestas en este sentido".

"Tenemos una lista enorme de cosas, algunas están en el horno, al margen de lo que son incumplimientos", ha radiografiado Puigdemont, que ha constatado que "ya llegamos a acuerdos" con el Gobierno central, "pero no los decimos porque hasta que no los veamos cumplidos no los queremos vender".