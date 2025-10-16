Rectificación solicitada por Foro Judicial Independiente

En relación con la información “El CGPJ rechaza sancionar a dos jueces que suspendieron juicios “urgentes” para participar en la huelga ilegal”, publicada el 10 de octubre de 2025, el Foro Judicial Independiente, al amparo de la Ley Orgánica 1/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, ha manifestado a este diario:

1. Que se informe de que los estatutos de la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE recogen que la misma persigue restablecer la figura del juez desligado de vinculaciones políticas.

2. Que se informe de que la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE no se adscribe ni a una ideología conservadora ni a una ideología progresista, y que en absoluto se considera vinculada a ningún partido político, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro.

3. Que se informe de que los jueces asociados a FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE no se califican a sí mismos ni como jueces progresistas ni como jueces conservadores, ni como jueces de izquierdas, ni de derechas, ni de centro.