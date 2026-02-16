La red social X recupera la normalidad tras sufrir una caída en varios países
La red social X, antes Twitter, ha recuperado la normalidad sobre las 15.30 horas (14.30 GMT) de este lunes tras sufrir una caída en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Colombia, sobre las 14:15 horas (13:15 GMT) por causas todavía desconocidas, informa EFE.
Los usuarios de la red social habían comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.
Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los posts no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba.
A las 14.52 horas, Downdetector destacaba casi 4.000 informes de usuarios españoles que habían reportado problemas en el servicio, mientras que en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra ascendía a más de 40.000.
Esta incidencia también se había detectado en Grok, el 'chatbot' de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica señalan que ha dejado de funcionar con normalidad.
Pese a la recuperación del servicio, la red social X no ha realizado todavía comentarios respecto a los problemas técnicos en su plataforma.