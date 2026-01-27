Renfe pone en marcha abonos gratuitos para Rodalies durante un mes

Renfe ha puesto en marcha este martes nuevos abonos gratuitos para los usuarios de Rodalies que estarán vigentes durante un mes, tras prácticamente una semana de caos ferroviario con jornadas sin trenes y otras con graves alteraciones.

El objetivo es facilitar la movilidad de los viajeros durante el tiempo que puede tardarse en volver a la normalidad en esta red de tren, tal y como Renfe acordó con la Generalitat, según ha explicado este martes el operador ferroviario en un comunicado.

Por una parte, los usuarios cuentan desde hoy con abonos gratuitos de 10 viajes, válidos para todas las zonas del núcleo de Barcelona hasta el próximo 24 de febrero o hasta que se consuman, que se pueden conseguir en taquilla y en las máquinas de autoventa de Rodalies. Este título no es nominativo y permite viajar a varias personas al mismo tiempo.

Además, Regionales también ha lanzado un abono gratuito de diez viajes para trayectos origen-destino para este servicio, también con validez hasta el 24 de febrero o hasta agotarse los trayectos. Este título permitirá moverse en todos los trenes regionales para el trayecto adquirido, no es nominativo y no será válido para los servicios Avant Barcelona-Lleida, ni para el Avant Exprés Barcelona–Tortosa.

Renfe pone también a disposición de los viajeros nuevos servicios especiales diarios de Avant entre Barcelona Sants, Camp de Tarragona y Lleida-Pirineos. Estos nuevos servicios especiales tendrán parada en Barcelona Sants, Camp de Tarragona y Lleida Pirineos, con necesidad de reserva previa.