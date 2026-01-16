Ribera Salud compra Clínica Gaias Lugo y Competencia ve riesgo de "comportamientos coordinados" con Quirón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo pública este miércoles su aprobación con compromisos para que el grupo Ribera Salud, ya propietario del Hospital Polusa en la capital lucense, compre Clínica Gaias Lugo. Competencia señala que en Lugo, en la práctica, la competencia privada en el ámbito de las resonancias magnéticas se limita al centro que tiene Quirón, por lo que "la operación alteraría la estructura de este mercado e incrementaría la probabilidad de comportamientos coordinados entre los principales operadores, con posibles subidas de precios, incluso sin acuerdos explícitos".

Acepta la operación a cambio del compromiso de Polusa de que durante tres años no subirá las tarifas de las resonancias magnéticas por encima del IPC. Y también realizará inversiones en Clínica Gaias Lugo. Según la documentación hecha pública por la CNMC, Ribera Salud, propietaria de Polusa, comunicó su intención de hacerse con Clínica Gaias Lugo el pasado mayo. Competencia analizó la operación y abrió un periodo de alegaciones y estudio de la operación ya que consideró que "modificaría notablemente la estructura competitiva del mercado" en la provincia.

Según Competencia, en el ámbito de las resonancias magnéticas Ribera Salud ya ocupaba la primera posición en cuota de mercado, y Clínica Gaias Lugo era la tercera, con solo otros dos competidores: el Grupo Quirón "a una distancia notable" y "la Clínica Dr. Matías, de tamaño reducido".

Ante esta situación, Polusa "solo afrontaría la competencia de Quirón y no pudo confirmarse que este pueda disciplinar su comportamiento", dice Competencia, que añade que "Hospital Polusa aplica precios más caros, y ofrece un servicio perfectamente sustitutivo, pero la demanda no se desplazó a Quirón, pese a su capacidad para absorberla". También dice que "la operación alteraría la estructura de este mercado e incrementaría la probabilidad de comportamientos coordinados entre los principales competidores, con posibles subidas de precios, incluso sin acuerdos explícitos".

Tras estas consideraciones, Competencia comunica que Polusa le propuso dos compromisos que la CNMC considera "suficientes" para "solucionar los problemas de competencia detectados y aprobar la operación". Así, Polusa se compromete a "durante tres años, actualizar las tarifas de las pruebas de resonancia magnética para los pacientes privados puros, como máximo conforme a la evolución del IPC" y a "realizar inversiones para renovar y mejorar el equipamiento de resonancia magnética de Clínica Gaias Lugo, en los dos años siguientes al cierre de la operación, para mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de espera".

La operación llega después de que El País revelase que el grupo Ribera Salud, propietario en Galicia también de los hospitales Povisa en Vigo y Juan Cardona en Ferrol, dio órdenes a un hospital madrileño de atender a menos pacientes para así ganar más dinero. Según la Xunta, eso no puede pasar en Galicia porque los hospitales gallegos de Ribera "están supervisados" por el Sergas.

En el último año fiscalizado por el Consello de Contas, 2022, la actividad concertada por el Sergas con Polusa ascendió a 4 millones de euros, a los que se añadieron otros 844.000 euros por contratos puntuales.