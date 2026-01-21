El riesgo de hundimiento obliga a cortar la AP-7 en Gelida (Barcelona) durante "unos días"

El riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene a la AP-7 en Gelida (Barcelona) ha obligado a cortar la circulación en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell en todos los carriles que van hacia el sur, una situación que según la Generalitat durará "unos días", informa EFE.

Así lo ha anunciado el director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Lamon Lamiel, que ha detallado que este corte se ha acordado a raíz de una petición del Ministerio de Transportes, que es el titular de la vía, por el riesgo de hundimiento de la autopista a la altura de Gelida, donde este martes se derrumbó un muro de contención y cayó sobre una vía de Rodalies, causando un accidente ferroviario con un muerto.

Aunque inicialmente se preveía cortar un solo carril de la autopista en dirección sur en la zona afectada por el desprendimiento, un peritaje encargado por Transportes ha detectado que existe riesgo de hundimiento de la infraestructura, según Lamiel.

De esta forma, por motivos de seguridad viaria se ha decidido cortar toda la autopista en sentido sur desde Martorell, mientras que en sentido norte se mantendrá la circulación en todos los carriles, según Lamiel.

El director de Tráfico ha explicado que este corte durará "unos días", aunque están a la espera de un segundo peritaje del ministerio, que se llevará a cabo mañana, para tratar de concretar el periodo exacto en el que no se podrá circular desde Martorell hacia el sur por esta autopista troncal de Cataluña.

Ante este corte, que se hará efectivo a las 18:00 horas de este miércoles y que según Lamiel supone una medida "muy contundente", la Generalitat ha empezado a informar a los conductores que circulan por la AP-7 desde el norte y se dirigen hacia Tarragona o el centro de España de las alternativas que tienen, entre ellas desviarse por la C-25 en Flaça (Girona) o apurar hasta Martorell, donde habrá una salida forzosa hacia la A-2 o la C-15.

