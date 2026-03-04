Salen de Irán los primeros 22 españoles y llegarán este jueves a Madrid

Un total de 22 españoles residentes en Irán han salido ya del país y han cruzado la frontera con Azerbaiyán, donde se encuentran a salvo, y este jueves, previsiblemente, llegarán a Madrid, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

A través de unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Albares ha dicho también que un avión del Ejército del Aire vuela este miércoles por la tarde hacia Oriente Medio para continuar con la repatriación de ciudadanos españoles, atrapados en distintos lugares de la región desde que el sábado EEUU e Israel lanzaran una operación militar contra el régimen iraní y la posterior represalia de Teherán.

La organización de las evacuaciones se está realizando también, ha explicado el ministro, mediante los vuelos comerciales disponibles.

Por qué la crisis de Oriente Medio hace que este jueves se triplique el precio de la luz y suba un 5% la gasolina Ver más

Además, ha recordado que la Embajada de España en Teherán sigue "plenamente operativa" aunque reducida a su personal esencial con el embajador, Antonio Sánchez-Benedito, al frente, y este miércoles llega un refuerzo de personal diplomático para varias embajadas con el fin de ayudar en la evacuación.

Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein van a recibir este refuerzo de personal, ha detallado el ministro, para garantizar que todos los españoles que lo deseen puedan abandonar y regresar "sanos y salvos a España. No vamos a dejar a ningún español atrás".

Unos 31.000 españoles entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo se encontraban en la región cuando el sábado estalló la guerra y desde este martes han empezado a regresar a España algunos grupos de ciudadanos.