Sánchez comparecerá en el Congreso por la corrupción, pero no este año como exigía el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre los supuestos casos de corrupción de su entorno, pero no será este año como ha exigido el PP, según han informado fuentes parlamentarias y recoge EFE.

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite este martes la solicitud de comparecencia del PP ante la "escalada de casos de corrupción" que afectan al PSOE y la "alarma social" por las últimas detenciones y registros en ministerios y empresas públicas.

Sánchez se reafirma en la resistencia: retoques mínimos, gestos a los socios y estirar la legislatura Ver más

Una vez admitida a trámite, será la Junta de Portavoces la que fije la fecha en la que Sánchez deberá acudir al Congreso, lo que hará en su próxima reunión, prevista ya en enero.