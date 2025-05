Sánchez pide tiempo para el diagnóstico del apagón y critica la "manipulación" de vincularlo a la falta de nucleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió este miércoles en el Congreso que se hará pública toda la información de la investigación sobre el apagón pero indicó que llevará tiempo porque hay que analizar 760 millones de datos de las 4.200 plantas eléctricas del país entre las 12.15 y 12.35 del 28 abril, a la vez que remarcó que no hay evidencia científica para afirmar, como hace la oposición, que el corte estuvo vinculado a la falta de nucleares en España.

Sánchez hizo estas afirmaciones durante su primera intervención en el Pleno de la Cámara Baja, donde comparece para explicar lo que se conoce del apagón y para informar del plan que tiene el Ejecutivo para subir el gasto en defensa al 2% del PIB durante este año como reclaman los socios europeos y de la OTAN.

El jefe del Ejecutivo hizo una defensa cerrada de las energías renovables durante la primera parte de su discurso y criticó la "manipulación" de partidos de la oposición y de algunos medios al apuntar a la falta de energía nuclear como causa del corte del suministro que sufrió todo el país. Un mensaje que lanzó en varias ocasiones a los "lobbistas amateurs" que hay en las Cortes Generales.

Por eso, el también secretario general del PSOE llamó a no caer en "conclusiones superficiales ni interesadas" y subrayó que el Ejecutivo va a llegar al "fondo" del asunto para "asumir y exigir responsabilidades políticas". Asimismo, cuantificó los gastos económicos en 415 millones de euros durante el día del apagón.

Sobre el peso de las nucleares

El grueso de su discurso estuvo centrado en el debate creado por la derecha y algunos sectores mediáticos y económicos sobre que la solución pasa por la energía nuclear. Ante este horizonte, el presidente indicó que precisamente las nucleares no fueron las solución del apagón, sino que pasó por el ciclo combinado, las presas hidroeléctricas y las interconexiones con otros países.

"No son afirmaciones ideológicas, sino científicas", aseveró Sánchez, quien se detuvo en explicar la posición "racional y razonable" del Gobierno sobre las nucleares. El Ejecutivo, añadió, está dispuesto a escuchar a las compañías energéticas si plantean un nuevo calendario de cierre de las nucleares. Pero marcó tres requisitos: que la prórroga sea económicamente viable ("que no sea a costa del contribuyente, sino del bolsillo de los ultrarricos que son propietarios de las nucleares"), que garantice la seguridad de los ciudadanos y que la medida sea conveniente para garantizar el suministro eléctrico.

"Estamos muy lejos de que estos tres requisitos se cumplan", advirtió el presidente, quien reiteró que ninguna empresa ha solicitado formalmente el cambio en el calendario de cierre de nucleares. "No hay ningún estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles", dijo Sánchez.

Indicó en este sentido: "Los mismos que acusan al Gobierno de no haber dado aún con la causa del apagón, llevan días recomendando una solución que, casualmente, conecta de lleno con su agenda ideológica e intereses de algunas grandes empresas energéticas, no los de la mayoría social". Con este mensaje además: "Vincular este apagón al debate de las nucleares no es solo irresponsable, es también una gigantesca manipulación".

Para el presidente, el futuro energético de España "o es verde o no será": "No vamos a desviarnos ni un solo milímetro de la hoja planificada desde 2018 en materia energética. Las renovables no son solo el futuro, son nuestra única y mejor opción. Son la única manera de reindustrializar España, modernizar sectores vitales para nuestra economía, crear oportunidades en la España interior, evitar el desastre ecológico y construir una Europa autónoma".