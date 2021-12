"En la sanidad murciana tienes que esperar meses, salvo si te llamas Teodoro y se lo pides al presidente"

El nuevo secretario general del PSOE de Murcia, José Vélez, se ha estrenado este domingo en el cargo ante la presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicando que los socialistas quieren gobernar la comunidad para "no tener una sanidad en la que tienes que esperar meses para que te atiendan. Salvo si te llamas Teodoro García, que entonces es cuestión de horas si se lo pides al presidente de la Región de Murcia". Con estas palabras, Vélez hace referencia a la noticia que publicó infoLibre el pasado mes de junio, sobre que el líder del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del PP, Teodoro García Egea. Por esta información, ambos conservadores han llevado ante el juez a la autora, la periodista Alicia Gutiérrez, y al director de este periódico, Daniel Basteiro.

Según se relata en la noticia, durante el pleno que la Asamblea Regional de Murcia celebró el 14 de abril, una cámara captó los mensajes en el móvil que cruzó López Miras con García Egea. Y lo que demuestran esas imágenes, a las que accedió infoLibre, es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio regional de salud, quien comunicó a al número dos del PP cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde".

Tras la publicación de esta información, López Miras y García Egea acusan a este periódico de "revelación de secreto", un delito que puede comportar una pena de hasta cinco años de cárcel. Ante el juez, el pasado jueves, Daniel Basteiro y Alicia Gutiérrez defendieron el interés público de las informaciones del periódico, que en las horas previas a esta declaración recibió una intensa ola de solidaridad por parte de muchos periodistas y ciudadanos.

Según Vélez, para López Miras "no hay más intereses que los de Teodoro García y la calle Génova". "Nos da mucha pena ver que mientras otras comunidades aprovechan para situar a sus regiones en la rampa de la transformación económica, digital y ecológica, el PP de la Región de Murcia y los tránsfugas que les apoyan andan enfrascados en sus intereses políticos y trapicheos económicos para mantener el cortijo", ha defendido el nuevo secretario socialista.

Vélez critica que los dirigentes de Murcia se salten las listas de espera

Vélez, rodeado de su nueva ejecutiva, también ha reivindicado que los socialistas quieren gobernar Murcia para no seguir teniendo "una sanidad en la que sus dirigentes se vacunan saltándose la lista y que no siguen las listas de espera". Asimismo, ha recordado que "ha habido médicos que han tenido que denunciar que por culpa del Gobierno regional han habido situaciones fatales para muchos pacientes".

Según adelantó infoLibre este martes, dos cirujanos cardiovasculares han entregado a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que sostienen que, al saltarse las listas de espera y colar a determinados pacientes "sin tener en cuenta los criterios de prioridad", el principal hospital de Murcia, el Virgen de la Arrixaca, ya ha provocado 30 muertes de enfermos con patologías cardiacas desde 2014 a 2020. Señalan en la denuncia como responsables de "fallecimientos totalmente evitables" al actual consejero de Salud, Juan José Pedreño, a su antecesor inmediato, Manuel Villegas; y a otros cuatro cargos de la sanidad murciana.

"Esto no es decente"

Además de la sanidad, el nuevo secretario general del PSOE en Murcia ha destacado que la Región tiene de las pensiones y de los salarios "más bajos de España". Asimismo, ha criticado que la comunidad tiene "el mayor índice de pobreza infantil" del país y al Ejecutivo autonómico "no le importa en absoluto".

"Queremos gobernar para no tener una región donde solo 2 de cada 100 niños que solicitan una beca comedor pueden disfrutar de ella. Pero si un consejero del Gobierno regional pide una ayuda de guardería, no le da una, le dan dos ayudas y en un municipio donde hay más de 2.000 parados", ha asegurado Vélez en referencia al caso del titular de Medio Ambiente. "Esto no es decente", ha admitido, al tiempo que ha matizado que "es irrespirable".

Vélez ha alabado, en cambio, la generación de consenso lograda por Sánchez "a pesar de que en el PP han estado más pendientes de confrontar que de las necesidades de las personas". "La derecha ha dejado claro qué tipo de oposición hace en momentos tan difíciles para España. Una derecha indigna, que solo le ha importado la confrontación, la bronca y el enfrentamiento. Una derecha que solo ha aportado tensión y crispación", ha apuntado.

Tras insistir que Murcia tiene "la mejor tierra, pero también el peor Gobierno", Vélez ha reivindicado el papel del PSOE en la comunidad: "El Partido Socialista es la única esperanza para los que sufren, para los que siempre pierden". "Necesitamos sacar a esta derecha rancia del Gobierno de la Región", ha concluido, para dar paso a Pedro Sánchez.

A partir de 2023 esta región tendrá un gobierno del PSOE que trabajará codo con codo con el de España para que está región siga avanzando.



No vamos a permitir que nuestra región siga a la cola de todo.



🌹 @PEPE__VELEZ en el 16º Congreso Regional PSOE-Murcia.#Avanzamos_ pic.twitter.com/9tjmg6e5eH — PSOE (@PSOE) 5 de diciembre de 2021

Sánchez: la Constitución es la "hoja de ruta" del Gobierno

El presidente del Gobierno, que no mencionado ninguno de los escándalos que rodean al Gobierno de Murcia, ha querido comenzar su intervención reivindicando la Constitución, un día antes de la celebración de su efeméride, según recoge Europa Press. "No es una festividad más, la Constitución es la educación pública de nuestros hijos, es la pensión digna de nuestros mayores, es la salud de todos y toda", ha asegurado Sánchez que ha apuntado que la Carta Magna es "la hoja de ruta del Gobierno".

Asimismo, también ha insistido en la importancia de seguir vacunándose, de ponerse la tercera dosis de recuerdo y de vacunar también a los menores de 12 años cuando sea posible, con el fin de "superar de una vez por todas la pandemia" que ha llenado a todos los españoles de "mucha zozobra y angustia".

Sánchez también ha vuelto a criticar en Murcia la oposición de PP y Vox durante la pandemia. "No estuvo la oposición, ni la derecha ni la ultraderecha, que es lo que siempre pasa cuando llegan los momentos más difíciles, cuando tenemos que anteponer el interés general a cualquier interés legítimo desde el punto de vista partidario", ha señalado.

Somos líderes en vacunación, tenemos a 20 millones de españoles/as empleados, somos el primer Gobierno de Europa que ha recibido los fondos europeos. Cualquier patriota de verdad debe sentirse orgulloso del logro colectivo, del éxito de país que hemos conseguido en estos meses. pic.twitter.com/NNdpVk2g85 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 5 de diciembre de 2021