Santos Cerdán, la sombra que vuelve a hacer tambalearse al PSOE un año después

Santos Cerdán León. Tres palabras que provocan escalofríos entre los socialistas. El que fuera el todopoderoso secretario de Organización del PSOE vuelve a colocar al partido y al Gobierno al borde del precipicio. Ahora el juez Santiago Pedraz lo sitúa en la cúspide de la trama en Ferraz que realizó trabajos para supuestamente tratar de obstruir investigaciones judiciales.

“Él ha sido el que lo ha jodido todo”, confiesa una fuente del núcleo duro de Ferraz. Y es que Cerdán remueve todos los cimientos de la formación un año después de que irrumpiera el caso de las mordidas, que provocó su salida inmediata de la dirección tras un demoledor informe de la UCO y una sacudida sísmica del Ejecutivo. En aquellos días, el presidente, Pedro Sánchez, llegó a plantearse dimitir.

Cerdán lo fue todo en el partido. Hacía y deshacía. La confianza de Sánchez en él era total. Una relación labrada durante años, especialmente durante las primarias en las que Sánchez venció, frente a todo pronóstico, a la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al exlehendakari Patxi López. Y fue el elegido precisamente para sustituir en 2021 a José Luis Ábalos al frente del despacho con más solera de la calle de Ferraz.

El shock, hace un año, fue total en el partido. Nadie se imaginaba lo que hacía por detrás Cerdán, un hombre que vendía una imagen de persona austera de Milagro (Navarra) y con aires incluso de monje. No era el Ábalos dicharachero y de aire disfrutón. De hecho, el ex número tres del partido iba criticando al ministro de Transportes en los círculos íntimos e incluso casi entre lágrimas lamentaba que lo había engañado. Hoy algunos de los que le escucharon lo definen como un “psicópata”.

El PSOE delimita en Cerdán la investigación

En el PSOE y en el Gobierno subrayan que detrás de esta trama está Cerdán y reiteran que el presidente no tiene nada que ver. En el auto del magistrado no se recoge ninguna referencia directa a Sánchez ni ninguna conversación en la que esté implicado el líder de los socialistas. En el escrito sí se apunta, en el apartado sobre el caso Koldo, que era una “línea prioritaria de la organización”, que, en palabras de Leire Díez, era importante para Cerdán “por orden del one”.

En su comparecencia el pasado mes de octubre en la comisión del caso Koldo en el Senado, Sánchez fue preguntado sobre si la exmilitante Leire Díez había trabajado con cargo a la dirección del PSOE. Su respuesta fue: “Que me conste a mí, desde luego que no”.

Después del terremoto por el caso Cerdán, Sánchez acometió una renovación de la dirección de Ferraz poniendo en su puesto a Rebeca Torró, ex secretaria de Estado de Industria y una de las personas fuertes del PSPV. Pero la limpia no fue total respecto a las personas que rodearon a Cerdán.

Una de las cosas que más sorprendió fue que Sánchez mantuviera dentro de la Ejecutiva del PSOE a Juanfran Serrano, que era la persona de confianza de Cerdán y adjunto a la Secretaría de Organización. Además, tenían una relación muy cercana porque está casado con Adriana Maldonado, diputada del PSN, la federación de Cerdán. El presidente lo dejó en la dirección del partido y ahora está bajo la lupa de Pedraz, que todavía no lo ha imputado, pero sí apunta a que pudo colaborar con la trama.

Quien sí está imputada es la actual tesorera del PSOE, Ana María Fuentes, que llegó a ese puesto en 2021 en sustitución de Mariano Moreno. Fuentes fue una de las personas designadas por Sánchez, tras el estallido del caso Cerdán, para dirigir de forma interina la formación en aquella crisis junto a Cristina Narbona, Montse Mínguez y Borja Cabezón. El presidente defendió en la rueda de prensa de este miércoles en Roma su labor “escrupulosa” al frente de las cuentas del partido. El líder del PSOE no ha adoptado ninguna decisión respecto a ella y a Serrano.

Ferraz, a la espera del sumario

El presidente ha empezado a mover ficha ante la presión sobre todo de sus socios, que exigen explicaciones. Por eso, el jefe del Ejecutivo ha solicitado comparecer en el Congreso para hablar sobre las actuaciones judiciales que afectan al partido, ya sea por la vía Cerdán o por la vía caso Plus Ultra. Todavía no hay fecha fijada por la Cámara Baja, pero no será hasta después del 19 de junio (fecha en la que termina el Consejo Europeo). Por lo tanto, se producirá después de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional.

En Ferraz están esperando a conocer el sumario del caso Leire Díez para tomar posibles decisiones internas. Desde el PSOE indican: “Una vez que se levante dicho secreto y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes. Con la transparencia que caracteriza a esta organización”.

“Respeto absoluto a la justicia y máxima colaboración. El Partido Socialista tiene el compromiso firme de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, como siempre hemos demostrado”, trasladan desde la sede del PSOE, donde reiteran “con rotundidad que este partido no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto conocido”.

Los socialistas insisten en su respeto y colaboración con la justicia, aunque también ponen sobre la mesa que “no resulta fácil de entender que existan dos procedimientos sobre los mismos hechos”.

Una operación de “derribo”

Sánchez comparecerá en el Congreso después de la declaracion de Zapatero Ver más

Al mismo tiempo, el Gobierno, a través del ministro de Transportes, Óscar Puente, ya no esconde su idea de que se trata de una operación para acabar con el propio Sánchez. El exalcalde de Valladolid declaró ante los periodistas en los pasillos del Congreso que se está intentando “derribar” al Gobierno con métodos que no son democráticos.

Puente aseveró: “Es una diligencia en medio de una investigación. Estamos en fase de instrucción. Dejemos que trabaje la justicia. Lo que sí hemos visto es que han sido desmentidos por un fiscal y una abogada dos aspectos del auto sobre unos presuntos sobornos. Demos tiempo para que las cosas se esclarezcan y no saquemos conclusiones”.

Pero el ministro quiso también hablar de coincidencias como que la primera noticia de la intervención en Ferraz publicada por El Confidencial tuviera metadatos que sitúan su creación en la noche anterior y que el PP ya la utilizara al llegar a la sesión de control en el Congreso al día siguiente: “Esto es lo que está pasando, no hace falta demostrarlo”. Por todo ello, criticó el “trabajo que están haciendo algunos” para “derribar a un Gobierno”. Con este mensaje final: “El PSOE no lo va a consentir, vamos a seguir trabajando por el bien de este país”.