"Cuando sea todo privado, seremos privados de todo": la marea blanca vuelve a recorrer Madrid

Madrid se ha sumido en un silencio absoluto. Ha sido durante un minuto en la Plaza de Cibeles, en el final de la manifestación multitudinaria que se ha celebrado en el centro de la ciudad este domingo. Silencio que solo se ha roto por la proclamación rotunda de los manifestantes: “No son muertes, son asesinatos”, y por un número: 7291.

30.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido a las calles de Madrid a protestar contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y la situación insostenible a la que han llevado sus políticas de privatización, con largas listas de espera que obligan a las personas a colapsar las urgencias y que dejan a los centros de salud sin profesionales.

Una paciente con pérdida auditiva ha declarado a infoLibre que ya no puede tener un seguimiento médico: “No puedo pedir cita, lo más pronto que me dan es dentro de un año. Si me encuentro mal o me siento mareada, tengo que ir a urgencias”. Forma parte de las voluntarias de la plataforma Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de la Comunidad de Madrid, convocantes de la manifestación. Piden al Gobierno autonómico que “piensen en las personas que están esperando". "Los gobernantes no deberían mirar a nadie por encima del hombro”, proclaman.

“Es necesario manifestarse hoy para que la sanidad pública funcione de verdad”, anunciaban unas mujeres en la Plaza de Callao. También lamentaban que, a pesar de las protestas, “no se soluciona nada”. Lo que no comprenden y no comparten es que se siga premiando la manera de gobernar de Ayuso cuando se ha comprobado que “las políticas de privatización no funcionan”.

También ellas han sido víctimas de las largas listas de espera: hasta cuatro meses para comenzar con una rehabilitación, lo cual califican de “normal”, teniendo en cuenta la situación. Otra manifestante describe la dura realidad del colapso de la sanidad: “El médico de cabecera indicó que mi caso era urgente porque me sangraban los oídos, y aun así no me dan cita hasta diciembre”.

Una médica de Navas del Rey explica que lo que sucede es como un efecto dominó, en el que, si cae la primera pieza, caen las demás: “Si nosotros no tenemos médicos en los centros de atención primaria, los pacientes se acaban yendo a un hospital, saturando los servicios de urgencia, bloqueando las listas de espera y de especialistas. Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, pero hay gente que no quiere escuchar porque piensa que es todo política. No importa de dónde vengas o qué pienses, hay que defender una asistencia de calidad para todos nosotros”.

“Estamos perdiendo derechos y, si nos callamos, los perderemos del todo”, declaró. También en la sanidad en medios rurales les está afectando, cuenta. “Al ser un pueblo pequeño, con poca frecuentación, tenemos los servicios completos, pero hay muchos puntos que no. Nosotros recogemos también a los pacientes de vecinos de pueblos a 20 kilómetros porque ellos no tienen médico, ya que no se buscan nuevos, sino que los sustituyen por enfermeros”, explica.

Indica que “gracias a que comenzaron a manifestarse, junto con la lucha vecinal, consiguieron que se les devolvieran efectivos”, ya que querían recortar los recursos en su centro de salud. “No estoy peleando solo por ser sanitaria, yo mañana también seré paciente, estoy luchando por mí y por mi familia”.

Años para paliar el deterioro

La mayoría de los manifestantes con los que infoLibre ha podido hablar han concretado que, en lo referente a la sanidad, Madrid ha sufrido un deterioro de la mano del Gobierno del Partido Popular, que costará paliar años.

“Cuando todo sea privado, seremos privados de todo”, responde rotunda una manifestante. “El problema es que cuando hay elecciones, los culpables son quienes votan a Ayuso, porque prefieren la libertad de beber cervezas y que los espacios públicos se conviertan en bares”.

Desde la plataforma de pensionistas de Madrid aseguran que “se vende muy bien y consigue confundir a la gente”. Y manifiestan que lo que las personas tienen que saber es “cuáles son sus necesidades, para las que se necesitan los servicios públicos”.

El malestar frente a las políticas de Ayuso se ha materializado en forma de la ya clásica efigie con la imagen de la presidenta madrileña, que ha sido paseada por la Plaza de Cibeles entre gritos de “Pinocha”, “mentirosa” o "culpable". Varias mujeres contaban a infoLibre que con Ayuso han notado "mucho el cambio". "Antes teníamos cita el mismo día y ahora nos lo dan para dentro de meses”, lamentan.

Trescientos mil niños sin pediatra

La Comunidad de Madrid es la que menos destina a la sanidad pública y, a su vez, es la más privatizada, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Además, según un informe del sindicato médico Amyts y la plataforma APSeMueve, un 73% de los centros de salud de la Comunidad de Madrid no cuentan con las plantillas completas.

La falta de médicos va por barrios: los centros de zonas con menor renta de Madrid, los más afectados Ver más

Los convocantes denuncian que son casi trescientos mil los niños que no tienen un pediatra asignado en la región y, a su vez, son 300 las vacantes en pediatría. Una pareja del distrito de La Latina cuenta que ya no hay pediatra para su hija y que su centro de salud, el de Puerta del Ángel, lo quieren cerrar. Él, que es diabético, ya no tiene el mismo seguimiento: “Antes tenía revisión cada tres meses, ahora son seis”. Otra pareja de Carabanchel denuncia lo mismo: en su centro de salud no hay casi médicos que puedan atender a su hija.

La manifestación ha partido desde cuatro puntos distintos de la capital, cada una representando una zona de la región. Todas ellas han confluido en la Plaza de Cibeles para leer un manifiesto en el que los convocantes han denunciado su “hartazgo por el abandono deliberado de la sanidad pública madrileña, una sanidad que nos pertenece a todos”.

Una de las columnas representaba a las 7291 victimas de los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre, que han entrado a la plaza entre gritos y aplausos de los manifestantes, quienes han alzado pañuelos blancos hacia el cielo de Madrid, en protesta por el desmantelamiento de la sanidad pública.