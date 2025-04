La falta de médicos va por barrios: los centros de zonas con menor renta de Madrid, los más afectados

El centro de salud Buenos Aires, en el barrio madrileño de Vallecas, tiene menos de la mitad de la plantilla de médicos que debería. Tan sólo atienden seis de los 14 que deberían hacerlo. No demasiado lejos de él, el de Potes, este en Villaverde, tiene una situación similar. En sus consultas tan sólo quedan ya siete médicos de familia, aunque en teoría deberían ser diez. No son casos aislados. Ni mucho menos. La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso tiene otra veintena de centros en la misma situación. Son, según los consideran los propios profesionales, ambulatorios "críticos" o "caídos". Es decir, incapaces de absorber la demanda que reciben.

Son los datos que este lunes publica el Observatorio Atención Primaria se Mueve y el sindicato profesional Amyts, que han querido poner números, otra vez, a la "deriva" que observan "con gran preocupación" desde hace años en la Comunidad de Madrid. Hablan de "deficiencias", de "carencias". De falta de "calidad" para los pacientes y de ausencia de "seguridad" para los profesionales. Y apuntan como culpable al Gobierno autonómico que, como recuerdan, ha sido condenado en varias ocasiones por la justicia por desprotección laboral hacia sus médicos de familia.

Hace poco más de mes y medio de la última vez que ocurrió. El pasado 26 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el recurso que había interpuesto la Consejería de Sanidad y confirmó la sentencia que dio la razón a una médica del centro de salud El Puerto, en Coslada, que había llegado a atender a 64 pacientes en un día. Recibirá por ello 8.000 euros por parte de la Administración, pero es que antes que ella ya lo hicieron al menos otro centenar de compañeros. Y por los mismos motivos: la desprotección "a la integridad física y psíquica". Otros 1.000 casos más, por ahora, están además en marcha.

El problema es que más allá de los tribunales la victoria para los profesionales no termina de llegar. En las consultas sigue ocurriendo lo mismo. "Un preocupante número de plazas de medicina de familia y pediatría" siguen sin cubrirse y eso termina con el principio básico por el que se rige la atención primaria: la longitudinalidad, lamentan las dos organizaciones. No son pocos los estudios que han avalado la importancia de este factor. Porque mejora el conocimiento del paciente por parte del médico y porque eso contribuye a reducir las visitas a urgencias e, incluso, la mortalidad. Por poner datos: según una investigación publicada por el British Journal of General Practice, ser atendido por el mismo profesional durante al menos 15 años reduce hasta un 30% la probabilidad de ingresar y fallecer. "La longitudinalidad facilita la prevención y el reconocimiento precoz de los problemas de salud; evita el sobrediagnóstico, la medicalización y es clave en la prevención", certificó otro estudio publicado hace dos años en Elsevier.

Los datos de la Comunidad de Madrid sitúan sin embargo muy lejos a la autonomía de garantizar este principio. En cuanto a las plazas sin cubrir, según los datos que expusieron este lunes en rueda de prensa AP se mueve y Amyts, ascienden ya a 3.812 en el caso de los especialistas de Medicina de Familia y a 963 en el caso de Pediatría. No son todas por lo mismo: algunas se deben a plazas que no se cubren, otras a ausencias de larga duración y otras, en cambio, a horas de reducciones que nunca llegan a cubrirse. Pero sea por lo que sea, las plantillas de 267 centros de salud no están completas.

Ahora bien, es un problema que va por barrios. Según las cifras desglosadas en el informe presentado este lunes, son los centros de salud de las áreas asistenciales Oeste, Sur y Sureste las más perjudicadas por la falta de profesionales de medicina de familia, con un 15%, un 13,7% y un 11% de plazas sin cubrir. Cubren, en concreto, todos los municipios de Móstoles, Leganés, Getafe o Parla, por ejemplo. Localidades todas ellas —excepto Getafe— cuya renta per cápita se encuentra por debajo de la media, según los últimos datos del INE.

Es similar a lo que ocurre cuando se analiza barrio a barrio. De entre los 22 centros de salud "caídos" o "críticos", 14 se encuentran en Vallecas, Villaverde, Usera, Orcasitas, Carabanchel, Móstoles y Leganés. Acumulan, en términos relativos, el 63,6% de ambulatorios con peor situación.

El 11,22% de madrileños no tiene médico o pediatra

¿Cuál es el resultado de esta situación? Que 775.000 pacientes, que corresponden al 11,22% de la población de la Comunidad, no tienen médico de familia o pediatra asignado. Faltan, en números absolutos, 272 y 57 especialistas, respectivamente. Y el problema es que, dicen, la propia falta de profesionales redunda en la dificultad de cubrir las plazas, puesto que las condiciones no son las adecuadas.

Las dos organizaciones que firman el informe apuntan a la pandemia de covid como un punto de inflexión importante. A partir de entonces, señalan, se produjo un "abanono de profesionales jamás visto con anterioridad". Según lamentan, muchos abandonaron la comunidad, pero otros tantos lo hicieron con la especialidad. Ante la situación convocaron una huelga indefinida que duró 123 días que se saldaron con una serie de acuerdos que, aunque siguen vigentes, resultando a todas luces "insuficientes". "Sigue recayendo sobre los mismos profesionales la carga de trabajo que excede a las actuales plantillas deficitarias", lamentan AP se mueve y Amyts. Las medidas que se adoptaron, insisten, "no podían ni debían ser la solución" porque, señalan, hay un "déficit estructural" que hay que resolver.

A eso se ha sumado ahora, además, que se han endurecido los criterios para que un centro se considere de "difícil cobertura" y que se está implantando un modelo en el que algunos profesionales se ven obligdos a desplazarse a centros diferentes al suyo para dar asistencia. Esto ocurre ya, según los datos ofrecidos por las dos organizaciones, en 30 centros de salud que "comparten" médicos de familia y pediatras.

Lo que piden los profesionales está claro. En primer lugar, un "redimensionamiento realista de las plantillas" que adapte el número de profesionales a la población, además de la creación de nuevas plazas. Además, esas plantillas deben a su vez responder a otros factores clave como la edad o el nivel socioeconómico ya que, según recuerdan, "está demostrado que un menor nivel produce más enfermedad y demanda de los recursos". ¿Y cómo hacerlo? Con presupuestos, piden también, "realistas" que permitan obtener mejoras en las condiciones laorales y traslados anuales estatales. Según los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno conservador de Ayuso, la Comunidad volverá a ser la que menos invierta por habitante: 1.482,25 euros al año, 462 menos que la media estatal.