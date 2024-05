"Shake it off, shake it off!": Taylor Swift gana en emoción en el Congreso a la bronca de Vox

Shake it off, shake it off!”. La ley de amnistía ya no es lo que era. Aquella proposición de ley que llegaba, según la derecha, para romper España… ya no causa temblores parlamentarios aunque Vox lo intente. Se siente por la medida de gracia, pero hoy lo que iba de boca en boca en los pasillos del Congreso era el concierto de Taylor Swift. El Palacio de la Carrera de San Jerónimo tenía ecos del Santiago Bernabéu (no sabemos qué pensarán por ahora sus vecinos).

Entre sus señorías hay muchos swifties, incluso de los que hacen pulseritas. El Madrid que ha recibido a la cantante norteameriana ya no es ese en el que se tenían que cortar las calles aledañas alrededor del Congreso con motivo de la investidura. La amnistía recibió la luz verde definitiva sin protestas. Pocas personas en las puertas y un solitario grito de una señora de “traidores” al otro lado de la verja. No era momento para Cruel Summer.

Tempranera llegaba Mercedes González, ex directora general de la Guardia Civil y ex delegada del Gobierno. Pero, sobre todo, desde el martes por la noche rendida a Swift. Fue con su hija al concierto y en los pasillos confesaba a los periodistas su pasión por la “Madonna de nuestra época”. “Nunca había visto un espectáculo igual. Hay sueño”, decía. Y ponía esa ilusión recordando que sólo había visto la cara de su hija así en las cabalgatas de reyes. La parlamentaria por Madrid era una de las estrellas del hemiciclo con muchos diputados acercándose a ella y preguntando por el evento (todo muy Taylor’s version).

"Maravilloso, maravilloso"

Pero para swiftie, swiftie… Óscar Puente. Él lleva años siguiéndola. Simplemente la califica como “la Diosa”. Delicate, delicate… Entraba en el Hemiciclo calificando de “maravilloso, maravilloso, estupendo” el concierto. Se sabe toda la prolífica discografía de la artista, pero se remueve sobre todo con las letras de I knew you were trouble. Por el Pleno también andaban otros políticos que horas antes se habían roto la garganta en el Bernabéu como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la exportavoz del PP en la Cámara Baja Cayetana Álvarez de Toledo. Y es que une mucho musicalmente ese Better than revenge.

Los palcos en la Cámara Baja estaban tan llenos durante el pleno como el estadio del Real Madrid. Con mucho público llegado en AVE desde Barcelona para la Cámara Baja como Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Laura Vilagrà, Marta Vilalta y Jordi Turull. Todos muy atentos a lo que se decía en la tribuna, con alguna chaqueta amarilla, pero con tiempo también para comentar los frescos del techo del Palacio.

La amnistía ha sido un objetivo del independentismo durante años y este jueves se materializaba. Sentimiento de victoria democrática, pero no había sensación de euforia plena con una ERC con muy mal sabor de boca desde el pasado 12 de mayo, cuando quedó en tercera posición con un independentismo sin sumar mayoría absoluta por primera vez en cuarenta años. Y con esa incógnita que todavía debe resolver: apoyar a Salvador Illa o hacer que Cataluña vaya de nuevo a elecciones. Ya lo canta Swift: Question…?”

El "traidores" de los anti Swift

Los móviles son ya imprescindibles en los conciertos… y en el Congreso. Muchos estaban encendidos y con la batería a tope durante el debate. No había salido Alberto Núñez Feijóo a la tribuna cuando irrumpían las alertas en las pantallas de los diputados: Isabel Díaz Ayuso se adelantaba y robaba el protagonismo a su jefe anunciando un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía por parte de las comunidades del PP. Eso llevaba el ritmo quizá de High infidelity. Los populares andan rebajando durante estas horas las previsiones electorales del 9J, que querían convertir en un plebiscito a Pedro Sánchez.

“Viva España”, soltaba Santiago Abascal al acabar y antes de que arrancara el PP. Vox buscaba y rebuscaba la bronca en el Pleno y se dedicó durante la intervención del PSOE a gritar “traidores”, a insultar y levantarse de sus escaños en un intento claro de ser expulsados de la Cámara. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, pedía educación y señalaba: “Ser demócrata implica escuchar al que piensa diferente”. Los 25 jóvenes de visita de un instituto alucinaban con el espectáculo desde la tribuna. Un ruido que también estremecería a los vecinos del Bernabéu.

El Congreso aprueba definitivamente la amnistía por mayoría absoluta Ver más

No hay dos sin tres y en el momento de la votación, por llamamiento, volvían a gritar “traidor” a Sánchez. También había para María Jesús Montero y Yolanda Díaz. A la ultraderecha no le gusta el estilo Swift porque querían que se quedara en la imagen de una chica rubia, blanca, criada en el sur y sin posicionamientos políticos. Ella se manifestó contra Trump en Miss Americana. El líder populista carga ya contra ella y espera que no se moje a favor de Biden en noviembre. La generación Z será clave.

La letra de Feijóo ya llegaba escrita: elecciones anticipadas. Con aire de Nothing new, en comanda con Phoebe Bridgers. El popular esgrimió los argumentos que lleva hilando durante meses: “intercambio de poder a cambio de impunidad”, “no a los privilegios”, “han mentido a los españoles”, “habrá ciudadanos de segunda”, “todo por la ambición de un hombre”, “el independentismo habla de referéndum”, “cobarde”, “corrupción política”, “hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE”... Y toda su bancada en pie.

A las 10.33 entraba Sánchez en el hemiciclo. La bancada socialista respondía a la popular poniéndose en pie. Él es también muy de Swift, ya lo confesó en la campaña del 23J en La Pija y la Quinqui. A pesar del episodio de Vox (“lamentable”, como calificaba un miembro del Gobierno), en la familia socialista había satisfacción al salir tras la votación: hoy la medida de gracia es un activo electoral y están especialmente contentos porque ha dado sus frutos rápidamente con los resultados de las elecciones del 12 de mayo en Cataluña. El marcador se puso en verde con 177 votos a favor. En La Moncloa y en Ferraz hoy suena los temas más felices de Swift. ¡no todo van a ser poetas torturados! En los altavoces retumban The very first night y Gorgeous.