Sumar anuncia una Asamblea para avanzar hacia una "herramienta electoral amplia"

El Grupo Coordinador de Movimiento Sumar ha anunciado este sábado una hoja de ruta para avanzar en la constitución de una "herramienta electoral amplia" que culminará en una Asamblea que tendrá lugar tras las elecciones andaluzas. Fuentes de la formación han detallado que en la reunión del Grupo Coordinador celebrada este sábado en Madrid han acordado una hoja de ruta basada en cuatro ejes de trabajo para los próximos meses.

Así trabajarán en "intensificar" la labor de Gobierno, en avanzar junto a otras formaciones de izquierda para construir una "herramienta electoral amplia", seguir desarrollando el propio Movimiento Sumar y construir el proceso previo a la asamblea.

Movimiento Sumar se ha marcado esta hoja de ruta en un momento en el que la coalición -integrada también por IU, Más Madrid y los comunes- estudia quién debe ser el sustituto de la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente de la alianza.

Para el puesto ya se han descartado dos de los cinco ministros de Sumar: Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun.

Cuatro ejes fundamentales

En el primero de los ejes, el de la acción de Gobierno, Sumar pretende poner especial énfasis en la "victoria política" que suponen para ellos los decretos aprobados en el Consejo de Ministros que se retrasó cerca de dos horas por el plante de los ministros de Sumar, quienes exigían medidas en materia de vivienda.

En el segundo se han marcado "seguir avanzando" junto al resto de fuerzas políticas de la coalición Sumar, "para constituir una herramienta electoral amplia y diversa que garantice continuar ampliando derechos y libertades" en España.

Además, en el tercero, Movimiento Sumar subraya la necesidad de seguir desarrollando su propio espacio político, poniendo especial atención a la participación de los territorios "en los procesos de toma de decisiones y de debate" en la organización, así como en crear una nueva portavocía "joven". Este último aspecto con el objetivo de contribuir a "reforzar la presencia" del Espacio Joven de Sumar en la organización.

Por último, el cuarto pilar de la hoja de ruta está centrado en construir el proceso previo a la Asamblea que "garantice el debate y la acción política" de la organización "como fuerza plurinacional, laborista, ecosocialista y feminista".