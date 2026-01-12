Sumar no apoyará los incentivos fiscales a los propietarios que no suban el alquiler

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que Sumar "no apoyará" en el Congreso el decreto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para establecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler.

Bustinduy ha afirmado, en declaraciones en el ministerio, que esa medida le parece "ineficaz" e "injusta" y ha vuelto a defender como alternativa la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

"En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", ha dicho el ministro tras reclamar al PSOE que se siente a negociar.