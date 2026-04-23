Casi dos tercios del mercado del alquiler en España está en manos de multiarrendadores

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer este jueves su informe Vivienda, consumo y desigualdad: un mercado dominado por multiarrendadores, en el que concluye que “el mercado del alquiler en España no está dominado por el pequeño casero con una única vivienda en alquiler, sino por multiarrendadores”.

Este nuevo estudio, elaborado por el departamento de Pablo Bustinduy en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a partir del Panel de Hogares, desgrana que alrededor del 39% de las viviendas alquiladas pertenecen a caseros con un único inmueble en alquiler, mientras que el 61% son propiedad de multiarrendadores: personas jurídicas y entidades públicas con dos o más viviendas alquiladas.

Asimismo, el Panel de Hogares de 2023 recoge que un 4,9% de la población total percibe rentas por alquiler de vivienda habitual (5,7% de la población adulta). Esta cifra cambia si se mide por hogar, elevándose al 9,3%.

En definitiva, menos de cuatro de cada diez viviendas son alquiladas por pequeños caseros, contradiciendo así la versión que ha mantenido el Gobierno en los últimos años. En declaraciones a la Cadena Ser en 2024, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez afirmaba que "España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a los pequeños propietarios".

Más de la mitad del alquiler gestionado por particulares

Según el informe, en España más de la mitad del alquiler gestionado por particulares (un 52,8%) se encontraría en manos de multiarrendadores, lo que convierte a estos en la figura predominante por encima del pequeño casero.

Consumo suscribe, además, que en los últimos años “el crecimiento del parque de viviendas en alquiler ha beneficiado más a los multiarrendadores que a los pequeños caseros”. “Los caseros con una única vivienda en alquiler aumentaron su parque en este periodo (entre 2016 y 2023) un 30,4%. En cambio, los multiarrendadores lo incrementaron un 39,9%, casi diez puntos de diferencia”, añade.

“Según los datos disponibles del Banco de España, las empresas y personas jurídicas —incluidos fondos de inversión, sociedades patrimoniales y otros actores que operan el alquiler de forma profesional— alquilan unas 223.552 viviendas en el territorio de régimen fiscal común, lo que representa aproximadamente el 8% del mercado total. Si se incorpora el parque de vivienda pública y social (unas 300.000 viviendas), el conjunto de personas jurídicas y entidades públicas podría alcanzar en torno al 17% del mercado. En total, las viviendas alquiladas propiedad de personas jurídicas y entidades públicas sumarían alrededor de 523.552 viviendas”, agrega.

Tras esta estimación, Consumo establece una distribución aproximada del mercado del alquiler en la que alrededor del 40% de las viviendas pertenecería a caseros particulares con un único inmueble en alquiler y el 60% restante estaría en manos de particulares con dos o más casas en régimen de arriendo, personas jurídicas y entidades públicas.

Canarias, la meca

Desgranando estos datos por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria es la capital española que más multiarrendadores concentra: un 64,9%, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler. También en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife cuenta con un 64,6% de multiarrendadores frente a un 35,4% de pequeños caseros.

Palma de Mallorca (con un 63,1% de multiarrendadores, frente al 36,9% que dispone de un único inmueble en alquiler), Barcelona (60,8% frente al 39,2%) y Madrid, (56,4% frente al 43,6%) siguen a las capitales canarias.

“En Valencia y Málaga los multiarrendadores también son mayoría: en Valencia el 55% de los caseros son multiarrendadores, frente al 45% que dispone de un único inmueble en alquiler. Y Málaga, el 51,6% frente al 48,4%. En Sevilla, el 46,8% de los caseros son multiarrendadores, frente al 53,2% que dispone de una sola vivienda en alquiler”, señala el informe.

Crecen aquellos que más vivienda tienen

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El estudio finaliza haciendo hincapié en que la figura del pequeño casero con una única vivienda alquilada “no describe adecuadamente la realidad del mercado español”, destacando que el aumento de la oferta no ha supuesto una “democratización” del mercado.

“Ha consolidado una estructura en la que quienes ya tenían varias viviendas son quienes más han crecido y quienes más capacidad tienen para seguir ampliando su presencia en el mercado”, destaca.

Y acaba subrayando la tendencia actual: “el alquiler en España funciona cada vez más bajo una lógica de concentración. El pequeño casero sigue existiendo, pero tiene un papel cada vez menos central. Hoy, el peso decisivo lo tienen los multiarrendadores, y los datos apuntan a una tendencia que seguirá reforzándose en los próximos años”.