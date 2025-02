Unos 140 presos palestinos son liberados en Jan Yunis después del intercambio de 3 rehenes israelíes

12:34 h

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afeado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sus cambios de posición con los últimos reales decretos ley, al votar en contra del primero, que fue tumbado en el Congreso, y anunciar ahora que votarán a favor del nuevo, que el Gobierno ha pactado con Junts.

En su intervención en la inauguración del congreso de los socialistas valencianos, Sánchez ha reprochado a Feijóo, al que se ha referido como "el autor de 'no soy presidente porque no quiero'", que ahora vaya a votar a favor del nuevo decreto, que entre otras medidas incluye la revalorización de las pensiones, cuando el voto del PP en esta ocasión no es decisivo porque el Gobierno tiene ya la mayoría parlamentaria para sacarlo adelante.

"Votan que no cuando su voto es decisivo, que sí cuando no, y dicen que lo hacen para no hacerle el juego al malvado Sánchez. Es decir, no le importan nada los pensionistas", ha dicho el presidente en este congreso, que ha proclamado a la ministra Diana Morant como lideresa del PSPV-PSOE.