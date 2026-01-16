Una tractorada contra el acuerdo entre la UE y Mercosur colapsa el centro de Oviedo

Unos 200 tractores han colapsado este viernes el centro de Oviedo en una protesta agrícola y ganadera contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) al considerar que se pone en riesgo la viabilidad del sector primario ante la desigualdad de condiciones entre países, según ha informado EFE.

Las organizaciones agrarias URA, USAGA, COAG y ASAJA han convocado esta marcha que ha partido el mediodía del viernes desde La Pixarra, en las afueras de Oviedo, con una columna de tractores y maquinaria agrícola, a la que se han sumado cientos de personas a pie en la céntrica Plaza de América para confluir en la Plaza de España, frente a la Delegación de Gobierno en Asturias.

Los agricultores y ganaderos asturianos alzan de esta manera su voz contra el acuerdo que, entienden, "constituye competencia desleal", al tener los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- costes de producción más bajos y normativas menos rigurosas que Europa.

La protesta de Oviedo contra este acuerdo comercial, que se firmará el sábado día 17 en Paraguay, se suma a otras convocadas este viernes en diferentes ciudades del país, como Mérida y Burgos.

Tras partir de La Pixarra, los tractores han sido recibidos en la plaza de América por cientos de personas, entre ellas una representación de todos los partidos políticos asturianos y con la presencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico. Posteriormente, los manifestantes, portando cencerros y pancartas con lemas como 'Por un futuro en el campo. Sin Mercosur. Sin recortes de la PAC', y los tractores, se han desplazado hasta la plaza de España, donde está ubicada la sede de la Delegación del Gobierno, con el objetivo de poder mantener una reunión con la delegada Adriana Lastra, que no se ha producido.

"Es una falta de respeto al campo asturiano. Ha cometido un error muy grande. ¿Está con el sector ganadero o está con este acuerdo?", ha señalado el coordinador de URA, Borja Fernández, dirigiéndose a la delegada del Gobierno en el Principado.

Los sindicatos agrarios han señalado que "no tienen miedo al mercado", sino a competir con prácticas desleales y han pedido a los eurodiputados asturianos que no respalden este acuerdo. "Competir sí, pero no así", ha apuntado el presidente de Asaja en Asturias, Ramón Artime, en la misma línea en la que se ha pronunciado el representante de Usaga, José Álvarez, quien ha sostenido que "aún hay posibilidades" de poner fin a este acuerdo.

Por parte de Coag, David Pérez ha lamentado que Lastra "no está ni se le espera" para abordar con los sindicatos el contenido de un acuerdo que "para nada va a beneficiar" al campo asturiano. Los manifestantes, que han protagonizado la quema de fardos de hierba en la plaza de España, han acordado permanecer en el lugar con sus tractores hasta que Lastra les reciba.

Apoyo político

La protesta ha estado respaldada por todos los partidos políticos y ha contado con una representación del Gobierno del Principado, como la del consejero de Medio Rural, quien ha apoyado estas movilizaciones al considerar que es un acuerdo que "va en detrimento" y "pone en la picota" al sector primario asturiano, que tiene un "papel fundamental" en la comunidad, por lo que ha pedido que se reconsidere su contenido.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero Zapico, quien ha manifestado su oposición a este acuerdo que "está pensado para el beneficio de las multinacionales" y "no protege al sector primario asturiano".

Por parte del PP, el diputado Luis Venta ha dicho que el acuerdo es "lesivo" para la comunidad dado que generará una competencia desleal. "Lo rechazamos frontalmente. Es un nuevo varapalo al sector primario", ha señalado la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, quien ha considerado "vergonzoso" que Lastra se haya "negado a recibir" a los agricultores y ganaderos.

El diputado y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha advertido de que el acuerdo "ataca frontalmente" al campo y ha reclamado medidas para ayudar a los afectados.

Tras más de veinticinco años de negociaciones, la UE dio el pasado viernes luz verde al Tratado entre los 27 y los países del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que será rubricado en Paraguay en medio de las protestas del sector agrícola en Europa.