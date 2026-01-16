La Justicia amnistía al exconseller de ERC Bernat Solé, condenado por colaborar en el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplicado la ley de amnistía al exconseller de Acción Exterior de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y exalcalde de Agramunt (Lleida) Bernat Solé, que fue condenado a un año de inhabilitación por colaborar en el 1-O.

En un comunicado, ERC ha informado de la aplicación de la amnistía a Solé, aunque ha señalado que el tribunal ha desestimado el recurso por el que solicitaba la revisión y la anulación de la sentencia, así como el retorno íntegro del importe de la multa impuesta, de 16.000 euros.

El exconseller ha subrayado que "no habrá amnistía efectiva hasta que todas las personas que sufrieron la represión puedan rehacer sus vidas en plena libertad", mencionando especialmente al líder de ERC, Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado hasta 2031 y no puede ejercer de profesor universitario ni presentarse a unas elecciones.

Solé, que tras su paso por la política se reincorporó como profesor en un instituto, ha agradecido las muestras de apoyo recibidas durante los últimos años y especialmente a ERC, por asumir el coste de su defensa, y a la Caixa de Solidaritat por sufragar el coste de la multa impuesta por la sentencia.