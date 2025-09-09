El Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado pero rechaza suspenderle de sus funciones

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE.

Hurtado ha dictado un auto, que no es recurrible por las partes, en el que acuerda enviar a juicio al fiscal general, en un procedimiento en el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide que sea condenado con una pena de seis años de prisión.

En cambio, ha rechazado suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía APIF, si bien remite su auto a la Inspección Fiscal para que resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.

Además, el magistrado ha fijado una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, con la advertencia de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.

El Gobierno mantiene su confianza en García Ortiz y el PP pide su dimisión

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Ejecutivo mantiene la confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya acordado la apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha insistido en que el Gobierno mantiene la confianza en el fiscal y "por supuesto, también en su inocencia".

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado este martes que García Ortiz "está tardando en dimitir y el presidente del gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si no lo hace". A su juicio, eso es lo que ocurriría en un país democrático. En rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha considerado que el paso dado en el Supremo era previsible.