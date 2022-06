El TSJM estudiará el caso del perro que estuvo 20 días retenido en Barajas por no tener microchip

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por PACMA contra la retención en el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid (CIAAM) del perro que estuvo atrapado durante 20 días en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas por problemas en la documentación, ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Luno estuvo retenido durante semanas en las aduanas del aeropuerto de Madrid por un problema con su documentación al llegar desde Costa Rica el pasado 13 de marzo.

Andrea, su propietaria, hizo un llamamiento desesperado con la ayuda de varias organizaciones. El animal sigue encerrado en una perrera de Madrid a la espera de que la Administración determine qué ocurrirá con él.

El animal aterrizó en España desde Costa Rica sin microchip, por lo que la autoridad veterinaria del aeropuerto decidió retenerlo en un jaulón proponiendo su reexpedición o sacrificio y sin facilitar, según explica el equipo jurídico al cargo del caso, la regularización de la situación del perro.

El Reglamento (UE) no 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo contempla también la cuarentena y correspondiente vacunación para prevenir la entrada de enfermedades zoonóticas en el país.

Según expone PACMA, estas opciones no habrían sido ofrecidas a Andrea, por lo que el perro estuvo a punto de ser repatriado una semana después de su llegada de no ser por la intervención de las abogadas.

Sin embargo, el Código Penal español detalla, en su artículo 337, que provocar la muerte a un animal sano es un delito. "Este hecho debería significar que la opción del sacrificio no fuese viable en España", manifiestan.

Ahora el TSJM investigará más a fondo el caso y adoptará para ello la vía judicial y especial expedita (vía rápida y de emergencia dentro de la lentitud de los procesos judiciales). Lo hará en vistas a una posible vulneración de los derechos constitucionales de Andrea que, según las juristas, podría haber sido discriminada por su país de origen.

En una nota de prensa emitida por el Partido Animalista el pasado 29 de abril, se explicaba que "a Luno no se le aplicó el protocolo citado por provenir de un país con alto riesgo en rabia, únicamente porque Costa Rica (país de abordaje) y Nicaragua (país de estancia previa) no son parte de la lista de países que el Reglamento Europeo recoge como países para los que no es necesario aportar el test serológico de anticuerpos de rabia".