Una votación sobre el gasto en seguridad divide de nuevo al Gobierno de coalición

El PSOE y Sumar han mostrado sus diferencias al votar este jueves en el Congreso una moción del BNG, ya que los socialistas han votado en contra de los puntos que rechazaban un aumento de la inversión en defensa y pedían la salida de la OTAN, mientras que el grupo de Yolanda Díaz los ha apoyado. En cambio, los dos socios de Gobierno sí han coincidido al votar en contra de una proposición no de ley del PP que en uno de sus puntos pedía precisamente subir el gasto en seguridad, según informa EFE.

El PSOE y Sumar ya han votado diferente en otras ocasiones en esta legislatura en el Congreso, como ocurrió recientemente con la reforma de la ley del suelo pactada entre los socialistas y el PNV. Pero en este caso la división entre los socios de Gobierno es relevante, ya que estas votaciones coinciden en pleno debate sobre el aumento de gasto en seguridad en Europa tras el cambio geopolítico provocado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

A esto se suma que este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirma en el Consejo de Europa su compromiso con incrementar la inversión en defensa y su apoyo al plan de Úrsula von der Leyen de casi 800.000 millones de euros, una posición que explicará en la Cámara el próximo miércoles, 26 de marzo.

En este sentido, la votación ha puesto también de relieve las incongruencias de la política, al votar el PSOE a la vez en contra y a favor de aumentar el gasto militar en las dos iniciativas. Esta incoherencia no se hubiera dado si la proposición no de ley del PP, que ha sido rechazada (165 noes, 136 síes y 45 abstenciones) se hubiera votado también por puntos y no en bloque.

El Gobierno negocia en la UE englobar en defensa gastos como ciberseguridad o lucha contra el cambio climático Ver más

Y esto es así porque los socialistas anunciaron que apoyarían todos los puntos de la iniciativa popular que hacen referencia a aumentar la inversión en defensa, apoyo a Ucrania y respaldo al vínculo trasatlántico excepto el que pedía que cualquier compromiso adoptado sobre estas cuestiones tenía que ser debatido y votado en la Cámara. Precisamente el punto que varios socios de investidura de Sánchez barajaban apoyar al considerar que se trata de un asunto que tiene que contar con el aval del Congreso.

En la moción del BNG, Sumar ha votado a favor de todos los puntos pero el PSOE solo ha apoyado tres: rechazar las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, a terceros países; condenar su anuncio de convertir en un resort la franja de Gaza; y apostar por el diálogo y la negociación de la paz en Europa y el mundo.

En cambio, la división entre los socios se ha escenificado en otros tres puntos: el rechazo a crear un fondo europeo de 800.000 millones de euros para gasto en defensa, renunciar a cualquier aumento de gasto militar y pedir la salida de España de la OTAN. La intención de Sumar era poder matizar parte del contenido de la moción del BNG a través de las enmiendas que había presentado, pero el bloque nacionalista gallego ha optado por votar su iniciativa punto a punto, lo que imposibilita introducir cambios.