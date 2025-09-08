Vox sigue creciendo a costa del PP y el PSOE coge algo de aliento tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán. La formación de Santiago Abascal avanza más de dos puntos con una estimación de voto del 17,4% y firma así su mejor registro, según el último barómetro del instituto 40dB publicado este 8 de septiembre por El País y Cadena Ser. Así, la formación sube cinco puntos respecto al pasado 23J.

Muy distintos son los resultados del PP de Alberto Núñez Feijóo. La formación azul pierde 2,4 puntos y obtiene su peor resultado desde las elecciones generales de 2023 con un 30,7%.

Pese a esto, sigue manteniendo su liderato en tres décimas con respecto al PSOE. Los socialistas, por su parte, consiguen no solo mantenerse, sino mejorar en siete décimas tras el escándalo por el ingreso en prisión preventiva del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por su presunta participación en una trama de corrupción con José Luis Ábalos y Koldo García.

Según la encuesta de El País y Cadena Ser, Sumar crece en cuatro décimas y se sitúa en un 6,6%. Podemos, mientras, baja en proporción al crecimiento de la formación que lidera Yolanda Díaz y se queda en un 3,4%.

SALF, la formación de Alvise Pérez, cae en 0,9 puntos y se desinfla hasta quedarse en el 1,6%.

Por bloques, la izquierda acorta distancias frente a las derechas de PP y Vox, que hoy ganarían las elecciones, según esta encuesta: la suma de la estimación de voto de PP y Vox les sitúa líderes (48,1%) con una ventaja de 10,4 puntos respecto a PSOE, Sumar y Podemos (37,7%).

Existe una gran diferencia entre la intención de voto por edad y género. Vox es el partido favorito de los hombres (22,3%) y de los votantes jóvenes. Los de Abascal duplican al PP en la franja que va de los 18 a los 24 años con un 20,9% y su mayor tirón se sitúa entre los 25 y los 34 años con un 28,3%. El electorado femenino, en cambio, sigue siendo el gran baluarte de los socialistas con un 21,5% y de Sumar con un 6,1%.

2.000 personas fueron las encuestadas en este trabajo demoscópico del instituto 40dB entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre.