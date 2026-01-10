La Xunta vio "deficiencias" en una residencia DomusVi meses antes de que CCOO la denunciase por "insalubre"

El 26 de noviembre, CCOO denunció públicamente todo tipo de deficiencias en la residencia DomusVi San Lázaro, en Santiago, calificando su situación de "insalubre e insostenible". Tras ese duro comunicado, ahora la Consellería de Política Social acaba de trasladar oficialmente al Parlamento, en respuesta a varias preguntas del BNG, que su última inspección de ese centro fue el 2 de julio, casi cinco meses antes, y en ella se detectaron "deficiencias en el mantenimiento" e "irregularidades formales" en diversos registros sanitarios. La Xunta admite que dio por buena la respuesta de la empresa "justificando" que ya había subsanado las deficiencias.

El centro DomusVi San Lázaro fue la residencia de mayores con mayor número de muertes de toda Galicia, 41, en los nueve primeros meses de la pandemia de covid, durante las dos primeras olas, según los datos oficiales que logró revelar Praza.gal. La denuncia de CCOO del pasado 26 de noviembre hablaba de casos de sarna, falta de higiene, deficiencias de seguridad o de que la dirección del centro "limita o demora la derivación de pacientes a centros hospitalarios". Según el sindicato, la Xunta conocía la situación "y lo permite".

Ante esa denuncia, el BNG preguntó a la Xunta en el Parlamento cuándo realizó la última inspección a esa residencia y cuál fue su resultado. La respuesta de Política Social es que inspeccionó la residencia DomusVi San Lázaro el 2 de julio y que "fruto de esa inspección se detectaron deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones" y "se constataron irregularidades formales respecto a la actualización del RUEPPS [Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales], así como en los registros de curas, caídas y valoraciones Barthel", el sistema que valora la dependencia funcional de las personas residentes.

La burbuja de las cabañas turísticas en el monte gallego: cien fueron validadas en 2025 Ver más

Según Política Social, "de estas irregularidades se requirió su subsanación y, en el plazo concedido a tal efecto, la entidad contestó al requerimiento justificando la misma". La Xunta da así por válida la justificación documental formulada por la empresa sin realizar ninguna inspección posterior de comprobación.

Sobre las denuncias de CCOO de casos de enfermedades infecto-contagiosas, la respuesta de Política Social se limita a desentenderse de la pregunta y dice que, en el supuesto de detectarse algún caso, "deben seguir el protocolo establecido al efecto y ponerlo en conocimiento de la Consellería de Sanidade".

El BNG también preguntó qué medidas tomó la Xunta desde que CCOO hizo pública su denuncia el 26 de noviembre. La respuesta oficial de Política Social al Parlamento, con fecha de este 5 de enero, no dice nada al respecto.