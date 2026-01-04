Crónicas de la intimidad

Transparencia total
TintaLibre #142
TintaLibre #142 IL
  • La intimidad no es un secreto, por Jordi Gracia.
  • Podemos. Años extraordinarios, por Jónatham F. Moriche.
  • Adiós a Podemos, por Lilith Verstrynge.
  • Podemos y el bloque de poder español, por Pablo Iglesias.
  • África: la revelación de lo real, texto y dibujos de Miquel Barceló.
  • En el corazón de Tanzania: un reencuentro musical, por Polo vallejo.
  • Psicofármacos. ¿Problema mental o problema existencial?, una entrevista de Bernat Castany Prado a la psicóloga y filósofa Lucía Carolina Fernández.
  • Manifiestamente mejorable, la crítica de Miguel Sánchez- Romero a Esto no existe, de Juan Soto Ivars.
  • Por qué no he ido a la FIL de Guadalajara, por Lolita Bosch.
  • Obra en marcha. Peter Thiel, el Apocalipisis y el Anticristo, por Jordi Ibáñez Fanés.
  • Series para pensar. El mundo del revés o ¿qué hago viendo ‘Stranger Things’?, por Ramón Reboiras
  • Historia privada de una fotografía. Frank Gehry la lio, por Juli Capella.
